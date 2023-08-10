تموين المنوفية تضبط 1700 زجاجة خل مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين في المنوفية من ضبط 1700 زجاجة خل معبأ بالإضافة إلى نصف طن خل خام مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص بمدينة منوف، وعلى الفور اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وتعود التفاصيل إلى تشديد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وإصدار تعليماته لوكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية، بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة، لضمان تقديم منتجات آمنه للأهالي في كل القرى والمراكز.

ونجح رجال الرقابة التموينية بمنوف من ضبط 1700 زجاجة خل، ونصف طن خل خام مجهول المصدر بمصنع غير مرخص ببندر منوف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 5 مطاعم لمخالفة الاشتراطات الصحية، وذلك برئاسة أسرف دياب مدير إدارة تموين منوف، وبمشاركة نبيل هدد مدير الرقابة التموينية بمنوف، بالتعاون مع مفتشي الصحة.

وتحفظت اللجنة على المضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت محضرا حمل رقم 6657 أمن دولة قسم شرطة منوف، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.