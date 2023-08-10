وزير الداخلية يأذن لـ21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح الإذن لـ21 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضمن القرار، وزارة الداخلية قرار رقم 1266 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قرر بأنه يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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