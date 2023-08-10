الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حفل عمر خيرت وعرض أزياء عالمي ضمن فعاليات مهرجان العلمين.. اليوم

عمر خيرت
عمر خيرت

تشهد مدينة العلمين الجديدة اليوم، عرض أزياء عالمي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بحضور نخبة كبيرة من الفنانين ورجال الأعمال أبرزهم درة، وسيرين عبدالنور.

وفي هذا السياق، قالت فرح الخولي، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من العلمين، إن عرض الأزياء خاص بمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو.

وأكدت أنه خلال المؤتمر الصحفي للمصمم العالمي للحديث عن عرض الأزياء الخاص به في مصر لأول مرة، أعرب عن شكره وسعادته بإطلاق هذه المجموعة خصيصًا من مصر، حيث استغرق عرض الأزياء المستوحى من الثقافة والحضارة المصرية القديمة عامًا كاملاً للانتهاء منه، معتبرًا "مصر مصدر إلهام دائم لمصممي الأزياء على مستوى العالم".

كما تشهد مدينة العلمين إقامة حفل موسيقي للموسيقار العالمي عمر خيرت، في مسرح العلمين، بالتزامن مع حفل المطرب بهاء سلطان والمطربة كارول سماحة.

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