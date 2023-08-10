الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إثر اعتداء للمستوطنين.. إصابة 3 فلسطينيين فى القدس

القدس
القدس

أصيب ثلاثة فلسطينيين من حي الثوري في مدينة القدس المحتلة بجروح ورضوض، اليوم ، خلال اعتداء المستوطنين المتطرفين عليهم في حديقة عامة بالمدينة المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إنه تم نقل المواطنين الثلاثة إلى المستشفى في القدس، حيث أصيب أحدهم بجروح في رأسه بعد ضربه بآلة حادة.

وفي  سياق آخر، استشهد فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية زواتا غرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة زواتا غرب نابلس، واندلعت مواجهات في القرية ما أدى إلى إصابة الشاب أمير أحمد خليفة (27 عامًا) بالرصاص الحي بالرأس، ومن ثم أعلن عن استشهاده، وهو من سكان مخيم عين بيت الماء غرب نابلس.

كما اندلعت مواجهات في عدد من الأحياء والبلدات المقدسية بعد اقتحام قوات الاحتلال لها، في قرية الجيب شمال غرب القدس، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه المواطنين واندلعت مواجهات، بالتزامن مع اندلاعها في بلدة العيسوية شمال شرق المدينة، وفي مخيم شعفاط المجاور، وحي عين اللوزة في سلوان.

فلسطينيين مدينة القدس المستوطنين المتطرفين اليهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي

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