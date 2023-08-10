الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد نتيجة الفرقة الأولى لـ "طب الإسماعيلية الجديدة الأهلية" بنسبة نجاح 78%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اعتماد نتيجة الفرقة الأولى لكلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 78%، مُقدمًا التهنئة لـ272 طالبًا وطالبة من الدفعة الأولى لطب الأهلية، مُتمنيًا لهم مواصلة النجاح، مؤكدًا أن برنامج الطب والجراحة الأهلية يعمل بنظام النقاط المعتمدة، وفقًا للمعايير الأكاديمية القومية للتعليم الطبي، والصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

فيما أوضح الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن نسبة الطلاب الحاصلين على تقدير عام ممتاز بلغت 14.7%، أما نسبة الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد جدًا بلغت 36%، ما يعكس تفوق طلاب طب الأهلية، إذ تؤكد المؤشرات حصول 50% من الطلاب على تقدير ممتاز وجيد جدًا.

جاءت مراجعة ورصد النتائج بإشراف الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب والدكتورة رانيا مصطفى، وكيل كلية الطب جامعة القناة ومنسق برنامج طب الأهلية.

من جهتها، أفادت الدكتورة رانيا مصطفى، أن 25% من الطلاب حصلوا على تقدير عام جيد، بينما حصل 1.8% على تقدير عام مقبول.

كما قدَّم عادل حسن، الشكر لفريق العمل بالإدارة العامة لشؤون الطلاب المركزية بإشراف إبراهيم زيد، مدير عام الإدارة لسرعة إعلان ورصد النتائج.

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