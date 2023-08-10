زيادة 20% في معدل دخول السفن بميناء الأسكندرية خلال يوليو الماضي

شهدت ميناء الأسكندرية تزايداً كبيرا في أغلب أنواع السفن خلال شهر يوليو 2023 بالمقارنة بشهر يوليو 2022، حيث بلغت أعداد السفن 375 سفينة بزيادة قدرها 63 سفينة عن الشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة 20.1% تقريباً.

وتصدرت سفن البضائع العامة طليعة سفن البضائع التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022، والتي حققت نسبة زيادة بلغت 54.6 % بفارق 47 سفينة بضائع عن الشهر المثيل من العام الماضي.

كما شهدت سفن الصب السائل بدورها زيادة كبيرة خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022 بواقع 6 سفن إضافية محملة بالسلع الاستراتيجية السائلة الهامة مثل المواد البترولية محققة بذلك نسبة زيادة تجاوزت 19.3%.

وفي ذات السياق، فقد شهدت سفن الحاويات تزايدا أيضاً بفارق 19 سفينة إضافية خلال شهر يوليو من العام الجاري مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة بلغ 17.7%.

هذا وقد ارتفعت نسبة تردد سفن الصب الجاف المحملة بسلع استراتيجية هامة من حبوب وأقماح بواقع 8.5% خلال شهر يوليو 2023، مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق أيضا بالإضافة إلى ما شهدته سفن السياحة من زيادة بدورها، حيث وردت 2 سفن سياحة خلال شهر يوليو من العام الجاري في حين لم يشهد شهر يوليو من العام السابق ورود سفن سياحية.