الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يشترط التعاقد مع لاعبين جدد للاستمرار فى الزمالك

أوسوريو مع مرتضى
أوسوريو مع مرتضى منصور

اشترط الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، إبرام صفقات جديدة، مقابل الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده مع الزمالك خلال الفترة الحالية، ومن حقه الرحيل في الوقت الحالي بدون العودة لمسئولي القلعة البيضاء.

ويرغب أوسوريو في التدعيم داخل صفوف الزمالك وإبرام أكثر من صفقة؛ بسبب النقص الشديد الذي يعاني منه الفريق في الوقت الحالي لكن الأزمة المالية التي يمر بها النادي، ومشكلة إيقاف القيد تهدد إبرام أي صفقة جديدة في الوقت الحالي، وهو ما يثير غضب أوسوريو وجعله يهدد بالرحيل عن الزمالك.

ويمتلك أوسوريو في جعبته أكثر من عرض، لكن الأولوية لديه تتمثل في الاستمرار مع الزمالك بشرط تحقيق الأمور التي سبق وطلبها داخل الفريق.

وعقد أوسوريو جلسة مع إدارة الزمالك فى منزل مرتضى منصور خلال الأيام الماضية، اطلع فيها على المشاكل التي تحاصر النادى، وأكدت إدارة الزمالك للمدير الفنى الكولومبي تمسكها باستمراره مع الفريق فى الموسم القادم، وأنها تعمل على حل مشكلة إيقاف القيد حتى تتمكن من قيد الصفقات الجديدة التي طلبها المدير الفني. 

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