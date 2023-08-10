إصابة 13 مقيمًا عربيًا فى حادث انقلاب سيارة بطريق وادى النطرون

أصيب اليوم الخميس، 13 شخصًا سوري الجنسية بينهم أطفال في حادث انقلاب سيارة بطريق وادي النطرون، وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصل "الدستور" على أسماء المصابين وهم "روعة محمد توفيق 37 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم، لينا توفيق حاكمي 4 سنوات مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد عبدالغالب الأيوبي، 50 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، موفق توفيق حاكمي، 29 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، زينة محمد الأيوبي، 5 سنوات مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ألما محمد الأيوبي، 9 سنوات مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وأصيب أيضًا في نفس الحادث "ربى محمد الأيوبي 13 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، غالية محمد الأيوبي، 13 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، لين محمد الأيوبي، 4 سنوات مصابة بجرح بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم، جنا أيمن الحموري، 3 سنوات مصابة بكسر وجرح متهتك بالساق والقدم اليمنى، مايسة محمد الأيوبي، 9 سنوات مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالله أيمن الحموري، 12 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سعدالله أيمن الحموري، 13 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.