بعد صدوره بالإسبانية.. ميسرة صلاح الدين: "أرقام سرية" حالة إنسانية وشعرية مختلفة

صدرت حديثًا الترجمة الإسبانية لديوان "أرقام سرية"، للشاعر ميسرة صلاح الدين وذلك ضمن سلسلة Independently Poetry- NoteBook Poiesis المعنية بنشر إبداعات الشعر العالمي، عن دار نشر Hebel Ediciones وبترجمة رحاب وهدان.

وعن الترجمة الإسبانية لديوانه "أرقام سرية"، قال الشاعر ميسرة صلاح الدين، في تصريحات خاصة لــ "الدستور": "أتمني أن تضيف خطوة الترجمة إلي اللغة الإسبانية أبعاد جديدة للديوان وتساهم في تعريفه إلي قارئ مختلف، فبرغم ترجمة عدد من قصائد الديوان للغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية إلا أن ترجمة الديوان كحالة إنسانية وشعرية تختلف كثيرا".

- أتمنى أن تنجح تجربة "أرقام سرية" في اختراق حواجز الثقافة واللغة

ولفت "صلاح الدين" إلى أن أظن أن هناك القليل من دواوين الشعر العامي التى ترجمت إلي لغات أجنبية ولا سيما الإسبانية، ولكنني رغم ذلك أشعر بنوع من السعادة التي يشوبها القلق متمنيا أن تنجح التجربة الإنسانية التى سعيت لتقديمها في ديوان أرقام سرية فى اختراق حواجز الثقافة واللغة لتصل للقارئ الغربي ولا سيما أن الترجمة تمت بدقة وإخلاص ومرت بمراحل عديدة من التدقيق والمراجعة.

وأوضح أنه بالرغم من صغر حجم الديوان وخصوصية تجربته التي تعتمد علي بواطن النفس الإنسانية وتفاصيل مشاعرها وانفعالاتها الداخلية وعلاقتها بالعالم المحيط وتأثيره عليها إلا أن التجربة تتمرد على الذاتية وتتماس مع الآخر بشكل واضح وتعبر عنه.

ــ إطلالة علي تجربة ميسرة صلاح الدين الإبداعية

يُعَد ديوان "أرقام سرية" ثالث ديوان للشاعر المصري ميسرة صلاح الدين، وأحد أعماله الرئيسية. نُشِرَ في عام 2010 عقب فوزه بالجائزة الأولى لشعر العامية المصرية في مسابقة الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية وترجم عدد كبير من قصائده للإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

وبالرغم من صغر حجم "أرقام سرية" وقِصَر قصائده، فهو يحمل بداخله روحًا يمتزج بها العمق والبساطة بشكل إنساني متفرد مما يدعو إلى التأمل في تفاصيل المشاعر والشخصيات والأماكن بسلاسة لا تخلو من الصدق والمتعة.

يتميز "أرقام سرية" بقصائده القصيرة التي تُكثِّف اللحظة الشعرية في عبارات وتعبيرات قوية وصور بلاغية تنقل ما هو يومي ومُعاش إلى عالم الشعر وآفاق الفن الخالص، حيث يقدم في ثلاثة وعشرين قصيدة تجربة ذاتية وشخصية شديدة العذوبة، لكنها ترتبط على نحوٍ صادقٍ وفريد بتجارب الآخرين، فتعبر عن أفكارهم ومشاعرهم ببساطة تتسم بالغموض والعمق.

و"ميسرة صلاح الدين" شاعر وكاتب مسرحي ومترجم، صدر له العديد من الدواوين والمسرحيات الشعرية والغنائية، وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات المحلية والعربية، كما شارك في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية كمؤتمر الأدب السنوي الذي تنظمه جامعة كليفلاند الأمريكية، ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بالشارقة، ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب وغيرها، ترجمت بعض من قصائده للغة الإنجليزية والإيطالية والإسبانية، وقدمت العديد من نصوصه المسرحية على خشبة المسرح.

له إسهامات متنوعة في مجال الترجمة حيث ترجم عدد من الأعمال الأدبية الهامة، منها رواية "شوجي بين" الفائزة بجائزة البوكر العالمية للكاتب الأسكتلندي دوجلاس ستيوارت و"رسائل ستيفان زفايج"، ورواية "الناقوس الزجاجي" للشاعرة الأمريكية سيلفيا بلاث.