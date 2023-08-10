الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر الاستثمار الخاص يكشف اخر مستجدات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنه هناك اتفاق داخل الحوار الوطني على عدم الخروج بتصريحات إعلامية حالياً في الشأن الاقتصادي لحين صياغة المخرجات بشكل نهائي.

 

الحوار الوطني 

وأكد الدكتور سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن مصر بحاجة إلى تفعيل الرقمنة وبخاصة في قطاع الاستثمار لإزالة العنصر البشري من هذه المنظومة وأن يكون التعامل مع المستثمر خالي من العنصر البشري.

 

وأضاف في حديثه، أنه تم مناقشة الحوافز التي يمكن تقديمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم الآن صياغة بعض الحوافز لكي يتم رفعها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم التطرق إلى الثروات الطبيعية وكيف يمكن استغلالها بصورة صحيحة.

 

وتابع:" نحتاج إلى مضاعفة الإيرادات المصرية من العملة الأجنبية التي تأتي من خلال الصادرات المصرية، ومصر بحاجة إلى مضاعفة هذه النسبة لتوفيرها بالخزانة المصرية".

 

السياسة الوطنية للتصنيع

واستطرد:" الدولة المصرية مستقرة أمنياً وسياسياً في ظل المنطقة العربية التي يشوبها التوتر السياسي، وهذا الاستقرار نتيجة حتمية للجهود المصرية التنموية".

 

وأشار إلى، أن العالم يعمل وفق سياستين في التصنيع، وهما التصنيع من أجل التصدير أو التصنيع من أجل إحلال الواردات، ونحتاج في مصر إلى تحديد السياسة التي تسير وفقها الدولة الفترة المقبلة.

سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الحوار الوطنى الأولى المصرية التاسعة

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