الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النمسا: 10 ملايين يورو مساعدات للمدن والقرى المضارة بسبب العواصف

منازل مدمرة بسبب
منازل مدمرة بسبب العواصف

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، الأربعاء أن الحكومة خصصت 10 ملايين يورو، مساعدات عاجلة للمدن والقرى المضارة بسبب العواصف الشديدة وذلك لإصلاح البنية التحتية، كما تم تقديم قروض بدون فوائد للمضارين.

ولفت المستشار - في تصريح الأربعاء - إلى أن الحكومة تعكف على معالجة الأضرار الجسيمة التي سببتها العواصف في ولايتي كارينثيا وستيريا، موضحا انه تجري مناقشة زيادة المساعدات المالية.

وأضاف نيهمر أن الحكومة ستقدم مبالغ مالية أكبر من صندوق الكوارث، معتبرا أن زيادة التمويل الفيدرالي أمر ضروري بسبب الأضرار الجسيمة للعواصف. 
وذكر أن حاكم كارينثيا بيتر كايزر أجرى اتصالا مع وزير الداخلية جيرهارد كارنر دعا فيه إلى ضخ مزيد من الأموال للإغاثة من الكوارث.


ولفت إلى أنه سيتم تمويل شراء المزيد من المعدات الضرورية من أجل التمكن من تقديم المساعدة في الموقع بشكل أسرع في المستقبل، وبالتالي خلق ظروف عمل أفضل لخدمات الطوارئ.

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