الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى: مقتل 3 أشخاص فى هجوم روسى على زاباروجيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا، مساء الأربعاء، في هجوم صاروخي روسي على مدينة زاباروجيا جنوب شرقي البلاد.

وأضاف زيلينسكي، في بيان نشره عبر تطبيق تلجرام: "استهدف هجوم جديد من قبل الإرهابيين الروس مدينة زاباروجيا، وحتى الآن، تم الإبلاغ عن مقتل 3 أشخاص، تعازي لأسر الضحايا".

وأكد أن "عمليات الإنقاذ مازالت جارية في المنطقة، بهدف تزويد جميع الضحايا بالمساعدة اللازمة".

واختتم زيلينسكي قائلاً إن "جريمة الحرب التي ترتكبها روسيا ستواجه عقوبتها بالتأكيد، وسيكون الرد على الإرهابيين الروس في الخطوط الأمامية، بفضل أبطالنا المحاربين".

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