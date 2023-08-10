زيلينسكى: مقتل 3 أشخاص فى هجوم روسى على زاباروجيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا، مساء الأربعاء، في هجوم صاروخي روسي على مدينة زاباروجيا جنوب شرقي البلاد.

وأضاف زيلينسكي، في بيان نشره عبر تطبيق تلجرام: "استهدف هجوم جديد من قبل الإرهابيين الروس مدينة زاباروجيا، وحتى الآن، تم الإبلاغ عن مقتل 3 أشخاص، تعازي لأسر الضحايا".

وأكد أن "عمليات الإنقاذ مازالت جارية في المنطقة، بهدف تزويد جميع الضحايا بالمساعدة اللازمة".

واختتم زيلينسكي قائلاً إن "جريمة الحرب التي ترتكبها روسيا ستواجه عقوبتها بالتأكيد، وسيكون الرد على الإرهابيين الروس في الخطوط الأمامية، بفضل أبطالنا المحاربين".