الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد جرمى: سيناء ملك لجميع المصريين وتخلصنا من الإرهاب بشكل كامل

سيناء
سيناء

قال خالد جرمي، أحد أبناء قبيلة الترابين بسيناء، إن قبائل سيناء تعمل مع الجيش بصورة كبيرة من أجل الدفاع عن الوطن وضمان استقراره.

 

سيناء بلا إرهاب 

وأكد خالد جرمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن سيناء ملك لجميع المصريين وكان يجب الوقوف بجوار الجيش ودعمه من أجل التخلص من الإرهاب وهذا ما حدث بالفعل.

 

وأضاف في حديثه، أن سيناء تشهد تنمية شاملة في كافة المناحي منها الطرق ، المدن الجديدة، جميع مناطق سيناء آمنة، مؤكداً أن الجانب السياحي في سيناء به نوع من التنشيط الملحوظ.

 

أعداء الوطن

وأشار إلى، أن أعداء الوطن هم الذين يريدون سقوط الدولة المصرية، كما أن أعداء الوطن لا يريدون الاستقرار لسيناء على الإطلاق.

خالد جرمي قبيلة الترابين قبائل سيناء الأولى المصرية التاسعة

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