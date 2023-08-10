الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بقطاع صندوق التنمية الثقافية
أعلن صندوق التنمية الثقافية الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بالصندوق خلال الفترة من 10 حتى17 أغسطس والتي تشمل:
الخميس 10 أغسطس
سينما الهناجر
إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10ص
صالون كلام في السيما "سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية" مع المخرج السينمائي أشرف فايق - 5م.
بيت الغناء العربى
حفل الفنانه صفا الهلالي وفرقتها الموسيقية - سعر التذكرة 65 جنيه – 8م
مركز جمال عبد الناصر
لقاء البيت ( مناقشة مجموعات قصصية )
السبت 12 أغسطس:
قصر الأمير طاز
أمسية شعرية بالتعاون مع نادي القصة ومركز طلعت حرب الثقافي – 5م.
سينما الهناجر
نادي السينما المُستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما -7م.
بيت العود العربى
حفل الفنان/ مايكل أنسي وفرقته الموسيقية- "سعر التذكرة 40جنيه"-8م.
الأحد 13 أغسطس:
قصر الأمير طاز
صالون نفرتيتي"التعليم ودوره فى ترسيخ الهوية المصرية"-مع د.كمال مغيث ود.حسام بدراوى – 5م.
مركز الإبداع الفنى
منتدى "ثقافة وإبداع" لقاء مع الكاتبة الكبيرة هالة البدري الفائزة بجائزة الدولة التقديرية فى الاداب يديره الكاتب الصحفي/ طارق الطاهر – 5م.
بيت الغناء العربى
صالون مقامات بيت الغناء العربي بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية - " كلية التربية الموسيقية ..العلم في خدمة الفن" بحضورعميد الكليه د.شيرين عبد اللطيف ود.أميره فرج ود. خالد أمين -5م.
قبة الغورى
فرقة المرعشلي"سعر التذكرة 90جنيه"
الثلاثاء 15 اغسطس :
قصر الأمير طاز
لقاء "أكتشف بلدك" بالتعاون مع متحف جابر أندرسون -12ظ.
الخميس 17 اغسطس :
سينما الهناجر
عروض المدرسة العربية للسينما بالتعاون مع أكاديمية الفنون-7م.
بيت السحيمى
حفل الفنان/محمود عبد الحميد وفرقته الموسيقية-8م "سعر التذكرة 65جنيه"
مركز إبداع الحرية بالإسكندرية
صالون كلام فالسيما "سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية" مع المخرج السينمائى أشرف فايق - 7 م.
الورش الفنية:
قصـر الأميــر طــاز
-لسبت أسبوعيًا: - ملتقى المبدع الصغير"بيت الحياة" أ.د.عادل بدر-11صبالفن نرتقي نشاط تأهيلي وتثقيفي لذوى القدرات الخاصة اشراف أ.فاطمة حسن وأ.شهد مصطفى-12ظ.
-ورشة طباعة وصباغة أ.بسنت عاشور-2ظ
-السبت والثلاثاء من كل أسبوع: ورشة مدرسة الإنشاد الديني للمنشد/ محمود التهامي -1ظ.
-السبت والأربعاء من كل أسبوع:ورشة كورال - إشراف أ/هبة رمضان -4م.
-الإثنين من كل أسبوع: ورشة فن الكاريكاتير إشراف فنان الكاريكاتير والرسوم المتحركة أ/ خالد المرصفي – 12ظ.
مركز الإبداع الفني
-مدرسة الرقص:
-الأحد والثلاثاء والخميس:اختبارات مدرسة الرقص الحديث- إشراف الفنان/ مناضل عنتر - من 6: 9م
بيـــت العينــي
-السبت أسبوعيًا:-ورشة كورال أ.أنغام مصطفي - 11ص
-ورشة إيقاع أ.مصطفي بيومي– 12 ظ
- ورشة مسرح – أ.فاطمة عادل – 1ظ
-الإثنين أسبوعيًا:- ورشة أحوال للفلكلور –أ.كريم سيد-1ظ
-ورشة تعليم العزف "يالاموسيقي" أ.هبة الله بهاء – 2ظ
-الأربعاء أسبوعيًا:-ورشة فنون تشكيليةأ.دعاء فتحي – 12ظ
-ورشة أشغال فنية، أ.هالة أنور – 11ظ
-الأحد والإثنين أسبوعيًا: فنون وإتيكيت للصغار (عالمي الجديد)، أ.ميار أحمد – 12ظ
-الأحد والأربعاء أسبوعيًا:ورشةتعليم فنون استعراضية للصغار أ.عبد الرحمن حسين-1ظ
بيت العود العربى :
السبت من كل أسبوع :
- تدريس النظريات الموسيقية للمتقدمين إشراف د/ مروة عمرو عبدالمنعم - 3م.
- تدريس الصولفيج للمبتدئين إشراف أ/ إلهام الحاج -4م.
-السبت والأربعاء من كل أسبوع: تدريس أقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين) - 4م.
مركز جمال عبد الناصر الثقافي:
15،10/8:ورشة القائد الصغير 12ظ
-الخميس 10 /8 :لقاء البيت ( مناقشة مجموعات قصصية )
-السبت أسبوعيآ :لقاء (تفكر) حوارات ثقافيه مهارية متنوع 1 ظ
-الاربعاء أسبوعيآ :لقاءات أجمل ماقرأت 1 ظ .
-الخميس أسبوعيآ :ورشة تعليم فن الكروشيه وأنواع الغرز 2 ظ
-السبت أسبوعيًا: ورشة أشغال من خرز الكريستال-نجلاء محمود عمران-12ظ
-الأحد أسبوعيًا: ورشة تعليم الكمان –رائف إيميل جرجس -4م
-الأحد والأربعاء أسبوعياً: -ورشة الرسم والتلوين للأطفال –ندي علي سالم -2ظ
- ورشة كيفية التعامل مع الحاسب الآلي – محمد حسين -4م
-الأحد والثلاثاء أسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل أيمن الليثي -5م
-الإثنين أسبوعيًا: لقاءات آداب وسلوكيات–أسماء مصطفي-1ظ
-الإثنين والخميس أسبوعيًا: ورش الرسم والتلوين –نورهان عبد اللطيف -2ظ
-الأحد والإثنين أسبوعيًا: جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ولاء محمود يوسف -11ص
-الاثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة الخط العربي –حسين صبري مرسي -11ص
-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا: لقاءات فرقة عبد الناصر المسرحية -6م
-الثلاثاء أسبوعيًا:ورشة الفنون الشعبية – روان محمد رضا 2.30ظ
-الأربعاء أسبوعيًا: أجمل الزهور–ولاء محمود يوسف السيد -12ظ
مركز إبداع الحرية :
-الأحد والأربعاء أسبوعيًا : ورشة “فنون المسرح لذوي القدرات“عصام أحمد بدوي - 11ص.
-الأحد أسبوعيا:ورشة إيقاع أ. عزت عصام - 6 م اشتراك شهري 200ج
-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة بالية، مي سعد- 5 م اشتراك شهري 200 ج
-السبت و الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا:ورشة البيانو للكبار مي شلبي–11ص اشتراك شهري 250 ج
-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة البيانو للأطفال، إيمان الروبى 4 م إشتراك شهري 250 ج
-السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا:ورشة الكمان، جون سمير–3م اشتراك شهري 250ج
-السبت أسبوعيًا: ورشة الجيتار. أحمد عبد الرحمن -3م اشتراك شهري 250ج
-الأربعاء أسبوعيًا: ورشة تعليم أصول الغناء الشرقي. محمود أحمد- 5م اشتراك شهري 250 ج
-الأربعاءأسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل. وائل محمد أحمد. من 5-7 م الاشتراك الشهرى 200ج
-الثلاثاء أسبوعيًا :ورشة الإيقاع الشرقى أ. أحمد ناصر 6 م الإشتراك الشهرى 200 ج
-الأحد أسبوعيًا: ورشةالحساب الذهني وصعوبات التعلم وتنمية مهارات للأطفال ذوي القدرات الخاصة إشراف د /نهى قنديل من سن 6 سنوات حتى 11 سنة مجانية - 5 م
-الإثنين أسبوعيًا: ورشة كورال أ.حسام الدين كمال 7م اشتراك شهري 400 ج
14 و 15 و 20و 21 و 22 /8/2023 ورشة المبادر الصغير د / أحمد محمد 12ظ سعر الورشة 5أيام 500ج
-الثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة الرسم والتلوين أ. غادة بسيوني 11ص إشتراك الورشة 3 شهور 900 ج
-الأحد من كل أسبوع :ورشة الطباعة الفنية إشراف أ /مهاب السيد أحمد 11ص إشتراك الورشة شهرين 800 ج
مركـــز الحـرف التقليديــة
دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية
السبت والإثنين والأربعاء 10ص
من الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا
الدورة الرابعة
"المبادرة الرئاسية صنايعية مصر"
قبة الغوري :
فرقة التنورة التراثية يوم السبت والأربعاء من كل أسبوع
بيت السحيمى
فرقة "النيل للآلات الشعبية "بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة- مؤسس الفرقة الراحل عبد الرحمن الشافعى - 8م – الاحد من كل اسبوع
عرض "الأراجوز وخيال الظل" - 8م.- الجمعة من كل اسبوع.