الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بقطاع صندوق التنمية الثقافية

أعلن صندوق التنمية الثقافية الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بالصندوق خلال الفترة من 10 حتى17 أغسطس والتي تشمل:

الخميس 10 أغسطس

سينما الهناجر

إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10ص

صالون كلام في السيما "سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية" مع المخرج السينمائي أشرف فايق - 5م.

بيت الغناء العربى

حفل الفنانه صفا الهلالي وفرقتها الموسيقية - سعر التذكرة 65 جنيه – 8م

مركز جمال عبد الناصر

لقاء البيت ( مناقشة مجموعات قصصية )

السبت 12 أغسطس:

قصر الأمير طاز

أمسية شعرية بالتعاون مع نادي القصة ومركز طلعت حرب الثقافي – 5م.

سينما الهناجر

نادي السينما المُستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما -7م.

بيت العود العربى

حفل الفنان/ مايكل أنسي وفرقته الموسيقية- "سعر التذكرة 40جنيه"-8م.

الأحد 13 أغسطس:

قصر الأمير طاز

صالون نفرتيتي"التعليم ودوره فى ترسيخ الهوية المصرية"-مع د.كمال مغيث ود.حسام بدراوى – 5م.

مركز الإبداع الفنى

منتدى "ثقافة وإبداع" لقاء مع الكاتبة الكبيرة هالة البدري الفائزة بجائزة الدولة التقديرية فى الاداب يديره الكاتب الصحفي/ طارق الطاهر – 5م.

بيت الغناء العربى

صالون مقامات بيت الغناء العربي بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية - " كلية التربية الموسيقية ..العلم في خدمة الفن" بحضورعميد الكليه د.شيرين عبد اللطيف ود.أميره فرج ود. خالد أمين -5م.

قبة الغورى

فرقة المرعشلي"سعر التذكرة 90جنيه"

الثلاثاء 15 اغسطس :

قصر الأمير طاز

لقاء "أكتشف بلدك" بالتعاون مع متحف جابر أندرسون -12ظ.

الخميس 17 اغسطس :

سينما الهناجر

عروض المدرسة العربية للسينما بالتعاون مع أكاديمية الفنون-7م.

بيت السحيمى

حفل الفنان/محمود عبد الحميد وفرقته الموسيقية-8م "سعر التذكرة 65جنيه"

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

صالون كلام فالسيما "سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية" مع المخرج السينمائى أشرف فايق - 7 م.

الورش الفنية:

قصـر الأميــر طــاز

-لسبت أسبوعيًا: - ملتقى المبدع الصغير"بيت الحياة" أ.د.عادل بدر-11صبالفن نرتقي نشاط تأهيلي وتثقيفي لذوى القدرات الخاصة اشراف أ.فاطمة حسن وأ.شهد مصطفى-12ظ.

-ورشة طباعة وصباغة أ.بسنت عاشور-2ظ

-السبت والثلاثاء من كل أسبوع: ورشة مدرسة الإنشاد الديني للمنشد/ محمود التهامي -1ظ.

-السبت والأربعاء من كل أسبوع:ورشة كورال - إشراف أ/هبة رمضان -4م.

-الإثنين من كل أسبوع: ورشة فن الكاريكاتير إشراف فنان الكاريكاتير والرسوم المتحركة أ/ خالد المرصفي – 12ظ.

مركز الإبداع الفني

-مدرسة الرقص:

-الأحد والثلاثاء والخميس:اختبارات مدرسة الرقص الحديث- إشراف الفنان/ مناضل عنتر - من 6: 9م

بيـــت العينــي

-السبت أسبوعيًا:-ورشة كورال أ.أنغام مصطفي - 11ص

-ورشة إيقاع أ.مصطفي بيومي– 12 ظ

- ورشة مسرح – أ.فاطمة عادل – 1ظ

-الإثنين أسبوعيًا:- ورشة أحوال للفلكلور –أ.كريم سيد-1ظ

-ورشة تعليم العزف "يالاموسيقي" أ.هبة الله بهاء – 2ظ

-الأربعاء أسبوعيًا:-ورشة فنون تشكيليةأ.دعاء فتحي – 12ظ

-ورشة أشغال فنية، أ.هالة أنور – 11ظ

-الأحد والإثنين أسبوعيًا: فنون وإتيكيت للصغار (عالمي الجديد)، أ.ميار أحمد – 12ظ

-الأحد والأربعاء أسبوعيًا:ورشةتعليم فنون استعراضية للصغار أ.عبد الرحمن حسين-1ظ

بيت العود العربى :

السبت من كل أسبوع :

- تدريس النظريات الموسيقية للمتقدمين إشراف د/ مروة عمرو عبدالمنعم - 3م.

- تدريس الصولفيج للمبتدئين إشراف أ/ إلهام الحاج -4م.

-السبت والأربعاء من كل أسبوع: تدريس أقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين) - 4م.

مركز جمال عبد الناصر الثقافي:

15،10/8:ورشة القائد الصغير 12ظ

-الخميس 10 /8 :لقاء البيت ( مناقشة مجموعات قصصية )

-السبت أسبوعيآ :لقاء (تفكر) حوارات ثقافيه مهارية متنوع 1 ظ

-الاربعاء أسبوعيآ :لقاءات أجمل ماقرأت 1 ظ .

-الخميس أسبوعيآ :ورشة تعليم فن الكروشيه وأنواع الغرز 2 ظ

-السبت أسبوعيًا: ورشة أشغال من خرز الكريستال-نجلاء محمود عمران-12ظ

-الأحد أسبوعيًا: ورشة تعليم الكمان –رائف إيميل جرجس -4م

-الأحد والأربعاء أسبوعياً: -ورشة الرسم والتلوين للأطفال –ندي علي سالم -2ظ

- ورشة كيفية التعامل مع الحاسب الآلي – محمد حسين -4م

-الأحد والثلاثاء أسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل أيمن الليثي -5م

-الإثنين أسبوعيًا: لقاءات آداب وسلوكيات–أسماء مصطفي-1ظ

-الإثنين والخميس أسبوعيًا: ورش الرسم والتلوين –نورهان عبد اللطيف -2ظ

-الأحد والإثنين أسبوعيًا: جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ولاء محمود يوسف -11ص

-الاثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة الخط العربي –حسين صبري مرسي -11ص

-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا: لقاءات فرقة عبد الناصر المسرحية -6م

-الثلاثاء أسبوعيًا:ورشة الفنون الشعبية – روان محمد رضا 2.30ظ

-الأربعاء أسبوعيًا: أجمل الزهور–ولاء محمود يوسف السيد -12ظ

مركز إبداع الحرية :

-الأحد والأربعاء أسبوعيًا : ورشة “فنون المسرح لذوي القدرات“عصام أحمد بدوي - 11ص.

-الأحد أسبوعيا:ورشة إيقاع أ. عزت عصام - 6 م اشتراك شهري 200ج

-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة بالية، مي سعد- 5 م اشتراك شهري 200 ج

-السبت و الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا:ورشة البيانو للكبار مي شلبي–11ص اشتراك شهري 250 ج

-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة البيانو للأطفال، إيمان الروبى 4 م إشتراك شهري 250 ج

-السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا:ورشة الكمان، جون سمير–3م اشتراك شهري 250ج

-السبت أسبوعيًا: ورشة الجيتار. أحمد عبد الرحمن -3م اشتراك شهري 250ج

-الأربعاء أسبوعيًا: ورشة تعليم أصول الغناء الشرقي. محمود أحمد- 5م اشتراك شهري 250 ج

-الأربعاءأسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل. وائل محمد أحمد. من 5-7 م الاشتراك الشهرى 200ج

-الثلاثاء أسبوعيًا :ورشة الإيقاع الشرقى أ. أحمد ناصر 6 م الإشتراك الشهرى 200 ج

-الأحد أسبوعيًا: ورشةالحساب الذهني وصعوبات التعلم وتنمية مهارات للأطفال ذوي القدرات الخاصة إشراف د /نهى قنديل من سن 6 سنوات حتى 11 سنة مجانية - 5 م

-الإثنين أسبوعيًا: ورشة كورال أ.حسام الدين كمال 7م اشتراك شهري 400 ج

14 و 15 و 20و 21 و 22 /8/2023 ورشة المبادر الصغير د / أحمد محمد 12ظ سعر الورشة 5أيام 500ج

-الثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة الرسم والتلوين أ. غادة بسيوني 11ص إشتراك الورشة 3 شهور 900 ج

-الأحد من كل أسبوع :ورشة الطباعة الفنية إشراف أ /مهاب السيد أحمد 11ص إشتراك الورشة شهرين 800 ج

مركـــز الحـرف التقليديــة

دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية

السبت والإثنين والأربعاء 10ص

من الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا

الدورة الرابعة

"المبادرة الرئاسية صنايعية مصر"

قبة الغوري :

فرقة التنورة التراثية يوم السبت والأربعاء من كل أسبوع

بيت السحيمى

فرقة "النيل للآلات الشعبية "بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة- مؤسس الفرقة الراحل عبد الرحمن الشافعى - 8م – الاحد من كل اسبوع

عرض "الأراجوز وخيال الظل" - 8م.- الجمعة من كل اسبوع.