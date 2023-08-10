الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بقطاع صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

أعلن صندوق التنمية الثقافية الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بالصندوق خلال الفترة من 10 حتى17 أغسطس والتي تشمل:

الخميس 10 أغسطس

سينما الهناجر

 إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10ص

صالون كلام في السيما "سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية" مع المخرج السينمائي أشرف فايق - 5م.

بيت الغناء العربى

حفل الفنانه صفا الهلالي وفرقتها الموسيقية  - سعر التذكرة 65 جنيه – 8م

مركز جمال عبد الناصر

 لقاء البيت ( مناقشة مجموعات قصصية )

السبت 12 أغسطس:

قصر الأمير طاز

أمسية شعرية بالتعاون مع نادي القصة ومركز طلعت حرب الثقافي – 5م.  

سينما الهناجر

نادي السينما المُستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما -7م.

بيت العود العربى

حفل الفنان/ مايكل أنسي وفرقته الموسيقية- "سعر التذكرة 40جنيه"-8م.

الأحد 13 أغسطس:

قصر الأمير طاز

صالون نفرتيتي"التعليم ودوره فى ترسيخ الهوية المصرية"-مع د.كمال مغيث ود.حسام بدراوى – 5م.

مركز الإبداع الفنى

منتدى "ثقافة وإبداع" لقاء مع الكاتبة الكبيرة هالة البدري الفائزة بجائزة الدولة التقديرية فى الاداب يديره الكاتب الصحفي/ طارق الطاهر – 5م.

بيت الغناء العربى

صالون مقامات بيت الغناء العربي بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية - " كلية التربية الموسيقية ..العلم في خدمة الفن" بحضورعميد الكليه د.شيرين عبد اللطيف ود.أميره فرج ود. خالد أمين  -5م.

قبة الغورى

فرقة المرعشلي"سعر التذكرة 90جنيه"

الثلاثاء 15 اغسطس :

قصر الأمير طاز

   لقاء "أكتشف بلدك" بالتعاون مع متحف جابر أندرسون -12ظ.

الخميس 17 اغسطس :

سينما الهناجر

  عروض المدرسة العربية للسينما بالتعاون مع أكاديمية الفنون-7م.

بيت السحيمى

حفل الفنان/محمود عبد الحميد وفرقته الموسيقية-8م  "سعر التذكرة 65جنيه"

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

 صالون كلام فالسيما "سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية" مع المخرج السينمائى أشرف فايق - 7 م.

الورش الفنية:

قصـر الأميــر طــاز

-لسبت أسبوعيًا: - ملتقى المبدع الصغير"بيت الحياة" أ.د.عادل بدر-11صبالفن نرتقي نشاط تأهيلي وتثقيفي لذوى القدرات الخاصة اشراف أ.فاطمة حسن وأ.شهد مصطفى-12ظ.

 

-ورشة طباعة وصباغة أ.بسنت عاشور-2ظ

 

-السبت والثلاثاء من كل أسبوع: ورشة مدرسة الإنشاد الديني للمنشد/ محمود التهامي -1ظ.

 

-السبت والأربعاء من كل أسبوع:ورشة كورال - إشراف أ/هبة رمضان -4م.

 

-الإثنين من كل أسبوع: ورشة فن الكاريكاتير إشراف فنان الكاريكاتير والرسوم المتحركة أ/ خالد المرصفي – 12ظ.

 

مركز الإبداع الفني

 

-مدرسة الرقص:

 

-الأحد والثلاثاء والخميس:اختبارات مدرسة الرقص الحديث- إشراف الفنان/ مناضل عنتر - من 6: 9م

 

بيـــت العينــي

 

-السبت أسبوعيًا:-ورشة كورال أ.أنغام مصطفي - 11ص

 

-ورشة إيقاع  أ.مصطفي بيومي– 12 ظ

 

- ورشة مسرح – أ.فاطمة عادل – 1ظ

 

-الإثنين أسبوعيًا:- ورشة أحوال للفلكلور –أ.كريم سيد-1ظ

 

-ورشة تعليم العزف "يالاموسيقي" أ.هبة الله بهاء – 2ظ

 

-الأربعاء أسبوعيًا:-ورشة فنون تشكيليةأ.دعاء فتحي – 12ظ

 

-ورشة أشغال فنية، أ.هالة أنور – 11ظ

 

-الأحد والإثنين أسبوعيًا: فنون وإتيكيت للصغار (عالمي الجديد)، أ.ميار أحمد – 12ظ

 

-الأحد والأربعاء أسبوعيًا:ورشةتعليم فنون استعراضية للصغار أ.عبد الرحمن حسين-1ظ

 

بيت العود العربى :

 

السبت من كل أسبوع :

 

- تدريس النظريات الموسيقية للمتقدمين إشراف د/ مروة عمرو عبدالمنعم - 3م.

 

- تدريس الصولفيج للمبتدئين إشراف أ/ إلهام الحاج -4م.

 

-السبت والأربعاء من كل أسبوع: تدريس أقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين) - 4م.

 

مركز جمال عبد الناصر  الثقافي:

 

15،10/8:ورشة القائد الصغير 12ظ

 

-الخميس 10 /8 :لقاء البيت ( مناقشة مجموعات قصصية )

 

-السبت أسبوعيآ :لقاء (تفكر) حوارات ثقافيه مهارية متنوع 1 ظ

 

-الاربعاء أسبوعيآ :لقاءات أجمل ماقرأت 1 ظ .

 

-الخميس أسبوعيآ :ورشة تعليم فن الكروشيه وأنواع الغرز 2 ظ

 

-السبت أسبوعيًا: ورشة أشغال من خرز الكريستال-نجلاء محمود عمران-12ظ

 

-الأحد أسبوعيًا: ورشة تعليم الكمان –رائف إيميل جرجس  -4م

 

-الأحد والأربعاء أسبوعياً: -ورشة الرسم والتلوين للأطفال –ندي علي سالم -2ظ

 

- ورشة كيفية التعامل مع الحاسب الآلي – محمد حسين -4م

 

-الأحد والثلاثاء أسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل أيمن الليثي  -5م

 

-الإثنين أسبوعيًا: لقاءات آداب وسلوكيات–أسماء مصطفي-1ظ

 

-الإثنين والخميس أسبوعيًا: ورش الرسم والتلوين –نورهان عبد اللطيف  -2ظ

 

-الأحد والإثنين أسبوعيًا: جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ولاء محمود يوسف   -11ص

 

-الاثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة الخط العربي –حسين صبري مرسي -11ص

 

-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا: لقاءات فرقة عبد الناصر المسرحية -6م

 

-الثلاثاء أسبوعيًا:ورشة الفنون الشعبية – روان محمد رضا 2.30ظ

 

-الأربعاء أسبوعيًا: أجمل الزهور–ولاء محمود يوسف السيد   -12ظ

 

مركز إبداع الحرية :

 

-الأحد والأربعاء أسبوعيًا : ورشة “فنون المسرح لذوي القدرات“عصام أحمد بدوي - 11ص.

 

-الأحد أسبوعيا:ورشة إيقاع أ. عزت عصام - 6 م اشتراك شهري 200ج

 

-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة بالية، مي سعد- 5 م اشتراك شهري 200 ج

 

-السبت و الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا:ورشة البيانو للكبار مي شلبي–11ص اشتراك شهري 250 ج

 

-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة البيانو للأطفال، إيمان الروبى 4 م إشتراك شهري 250 ج

 

-السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا:ورشة الكمان، جون سمير–3م اشتراك شهري 250ج

 

-السبت أسبوعيًا: ورشة الجيتار. أحمد عبد الرحمن -3م اشتراك شهري 250ج

 

-الأربعاء أسبوعيًا: ورشة تعليم أصول الغناء الشرقي. محمود أحمد- 5م اشتراك شهري 250 ج

 

-الأربعاءأسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل. وائل محمد أحمد. من 5-7 م الاشتراك الشهرى 200ج

 

-الثلاثاء أسبوعيًا :ورشة الإيقاع الشرقى أ. أحمد ناصر 6 م الإشتراك الشهرى 200 ج

 

-الأحد أسبوعيًا: ورشةالحساب الذهني وصعوبات التعلم وتنمية مهارات للأطفال ذوي القدرات الخاصة إشراف د /نهى قنديل من سن 6 سنوات حتى 11 سنة مجانية - 5 م

 

-الإثنين أسبوعيًا: ورشة كورال أ.حسام الدين كمال 7م اشتراك شهري 400 ج

 

14 و 15 و 20و 21 و 22 /8/2023 ورشة المبادر الصغير د / أحمد محمد 12ظ سعر الورشة 5أيام 500ج

 

-الثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة الرسم والتلوين أ. غادة بسيوني 11ص إشتراك الورشة 3 شهور 900 ج

 

-الأحد من كل أسبوع :ورشة الطباعة الفنية إشراف أ /مهاب السيد أحمد 11ص إشتراك الورشة شهرين 800 ج

 

مركـــز الحـرف التقليديــة

دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية

 

السبت والإثنين والأربعاء 10ص

 

من الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا

 

 الدورة الرابعة

"المبادرة الرئاسية صنايعية مصر"

 

قبة الغوري :

 فرقة التنورة التراثية يوم السبت والأربعاء من كل أسبوع

 

بيت السحيمى 

 فرقة "النيل للآلات الشعبية "بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة- مؤسس الفرقة الراحل عبد الرحمن الشافعى - 8م – الاحد من كل اسبوع

  عرض "الأراجوز وخيال الظل" - 8م.- الجمعة من كل اسبوع.

صندوق التنمية الثقافية الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية سينما الهناجر بيت الغناء العربي مركز جمال عبد الناصر قصر الأمير طاز

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