سامح عيد لـ"الشاهد": بعض النقباء الذين خرجوا من الإخوان كانت بيعتهم على الموت

قال سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بمنع أول كتاب له والذي انتقد فيه نظام البيعة على السمع والطاعة وحمل اسم "الإخوان المسلمين الحاضر والمستقبل".

وأضاف "عيد"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم منعوا أصدقاءه من أعضاء الجماعة من مقابلته وأطلقوا على شقته "شقة الضرار"، والتي كان يجتمع فيها مع عدد من أصدقائه، حتى لا يقترب أحد منها.

موقف زوجته من مغادرته للجماعة

وتابع، أن زوجته كانت في التنظيم، وقال لها إنه سيخرج من الجماعة وأنها حرة ولكنه لن يكمل فيها، مشيرًا إلى أنها بعدها أخبرته أن جلستها تغيرت فقال لها "نزلوكي درجة"، وأخبرها أن جلستها قائمة في وقتها والناس يتواجدون في نفس المكان، ولكنها لم تصدقه وذهبت بالفعل ووجدت الجلسة قائمة فضغبت وتخانقت معهم.

وأكد أنه يعرف نقباء خرجوا من جماعة الإخوان وهم الأعلى درجات وكانوا يرفضون الكلام أوانتقاد الجماعة، مشيرًا إلى أن قناعته تقول إن بيعتهم كانت على الموت أي لوتحدثوا يتم تصفيتهم، وذلك على خلاف بيعتهم على السمع والطاعة.