مانى يؤكد جاهزية النصر لمواجهة أى منافس بنهائى كأس الملك سلمان

أكد السنغالي ساديو ماني، نجم فريق النصر السعودي لكرة القدم، أن فريقه سيكون جاهزا لنهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية بغض النظر عن اسم المنافس.

وقال ماني في تصريحات إعلامية عقب مباراة فريقه أمام الشرطة العراقي في الدور قبل النهائي للبطولة، اليوم الأربعاء، والتي حسمها النصر بالفوز بهدف نظيف، إن فريقه قدم مباراة جيدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنهم واجهوا فريقا رائعا قدم مباراة دفاعية من الطراز الأول وهو ما صعب الأمور على الفريق السعودي.

وعن الفريق الذي يفضل مواجهته في النهائي سواء الهلال أم الشباب، قال ماني إنه لا يعرف الفريقين بشكل جيد لكنهما بالتأكيد فريقان مميزان كونهما وصلا إلى مباراة الدور نصف النهائي.

ويلعب الهلال مع الشباب في الوقت الحالي بمباراة الدور قبل النهائي الأخرى، بالبطولة المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وعن انطباعه بشأن استقبال الجماهير له في كل مباراة، أعرب ماني عن تقديره لهذا الأمر الرائع من الجمهور وهو ما يمنحه الدفاع لتقديم كل ما لديه لإسعاد الجماهير.

وكان ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، انتقل للنصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من بايرن ميونخ الألماني.