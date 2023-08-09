الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل حماه طعنًا بالسكين فى الوراق

حبس
حبس

قررت نيابة الجيزة حبس المتهم بقتل حماه في منطقة الوراق، طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل حماه في الوراق إثر خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. 

بإجراء التحريات تبين لرئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن زوج ابنة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

نيابة الجيزة حبس المتهم قتل حماه الوراق طعنا بالسكين

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