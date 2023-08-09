دار الكتب بطنطا تستعرض أهمية التفكير الإيجابى

نظمت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا محاضرة تثقيفية بعنوان "مهارات التفكير الإيجابي"، ضمن أجندة فعاليات وأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة الغربية، أكدت خلالها الدكتورة أميرة صابر، أستاذ مساعد بقسم الصحافة والإعلام بكلية التربية النوعية أن التفكير الإيجابي له العديد من الفوائد، منها التعامل مع ضغوط الحياة.

وتابعت "صابر": "عليك دوما أن تنظر إلى نصف الكوب الممتلئ لأنه السبب الأهم لتغير نظرتك إلى الحياة، وسلوكك تجاه نفسك، وهو ما أكدت عليه معظم الدراسات، التي أوضحت أن الشخصية التي تتسم بالإيجابية لديها القدرة على العيش بشكل أفضل"، وشددت أن التفكير الإيجابي لا يعني أن تتجاهل مواقف الحياة المزعجة، بل المقصود به أن تتعامل مع المواقف المزعجة بطريقة أكثر إيجابية وإنتاجية، وأن تؤمن بأن القادم هو الأفضل.

وأشارت أستاذ الصحافة والإعلام إلى المنافع والمزايا جراء تفكير الإنسان بشكل إيجابي، من بينها: العيش في سلام نفسي، وتقليل مستويات الشعور بالتوتر والقلق، والقدرة على مقاومة الأمراض، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل مخاطر الوفاة الناجمة عن الأمراض القلبية والسكتات الدماغية، لافتة إلى أن الدراسات قد أكدت أن الأشخاص الإيجابيين يحصلون على أنماط حياة أكثر صحة، لقدرتهم على ممارسة الأنشطة البدنية وإتباع الأنظمة الغذائية الصحيحة.

عن كيفية التفكير بشكل إيجابي، قالت الدكتورة أميرة صابر إن البداية مع تحديد الأشياء التي يريد الشخص تغييرها، سواء كانت في العمل أو الحياة اليومية، وعليك أيضا بتقييم نفسك وتصرفاتك بشكل دقيق مع الحرص على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا، واحرص على مخالطة الأشخاص الإيجابيين.