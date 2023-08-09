مايكل سينكو يدعو جميع مصممى الأزياء لأن يحذو خطواته ويأتوا لمصر (خاص)

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بعرض الأزياء "الفاشون شو" للمصمم العالمي "مايكل سينكو" بحضور كل من جورج متري، مايكل سينكو، الدكتور سيد علي، الشريك المؤسس لمايكل سينكو وياسمين ثروت والدكتورة نورهان قنديل خبيرة التغذية، والإعلامية بوسي شلبي، ومقدمة المؤتمر الإعلامية إنجي علي بمدينة العلمين الجديدة بنورث سكوير مول.

من جانبه، قال مايكل سينكو مصمم الأزياء العالمي لـ"الدستور" إن مصر مصدر إلهام بالنسبة له في العديد من تصميماته الخاصة، وكان يتمني أن يقدم بها تجربة مختلفة ويجد أن عرض الأزياء الحالي يحقق ما يتمناه، كما أن الموضة رائدة بالطبع في مصر.

وأضاف أنه لا ينهي زيارته عند هذا الحد بل سيزور المعالم السياحية الخاصة بمصر التي ليس لها مثيل كالأهرامات وأبو الهول، داعيا من خلال هذا المؤتمر جميع مصممي الأزياء لأن يخطو خطواته.

ويبدأ أول أيام عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، غدا الخميس، بمول نورث سكوير مول، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

كما يقدم سينكو أحدث صيحات الموضة الرجالية والنسائية أيضا في عرض أزياء مستوحي من الأزياء الفرعونية وكان قد صمم للعديد من النجمات العالميات أمثال بيونسية وليدي جاجا وتارا عماد وداليدا خليل ومحمد رمضان وغيرهم.