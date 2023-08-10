أسعار "الكتب الخارجية" تكوي جيوب أولياء الأمور: "الإنترنت هو الحل"

شهد سوق الكتب الخارجية "الملخصات" ارتفاعًا ملحوظًا قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2023، ما أثار استياء أولياء الأمور، لا سيما مع إعلان بعض المكتبات الأسعار الجديدة للكتب.

ورصدت "الدستور" في السطور التالية أزمة الكتب الخارجية من خلال التواصل مع أفراد المنظومة التعليمية.

طباعة الكتب الخارجية بواسطة الانترنت

استنكرت أمنية سامي، إحدى أولياء الأمور، ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، إذ تجاوز سعر الكتاب الواحد 200 جنيه، وهو الأمر الذي لا تستطيع أن تتحمله أي أسرة.

وأضافت: "كل أسرة لديها طفلين أو ثلاثة في مراحل تعليمية مختلفة فكيف تستطيع شراء المستلزمات الدراسية والكتب الخارجية بهذه الأسعار المبالغ فيها".

وتابعت: "الحل هو الاستعانة بالإنترنت في تصوير الكتب الخارجية، وتنزيل نسخة من الكتاب الخارجي على الموبايل وتصويره وطباعته في أي مكتبة، ومن المؤكد أن الطباعة لن تصل سعرها إلى 200 و 300 جنيه للكتاب الواحد، كما هو الحال في الكتب الخارجية الآن".

العودة إلى الكتاب المدرسي

من جهته، ناشد عبدالرحيم عمران، معلم لغة عربية بإحدى مدارس إدارة القاهرة التعليمية، جميع المعلمين والمعلمات بالعودة إلى الكتاب المدرسي والاستغناء عن الكتب الخارجية والاستعانة بها فقط في أضيق الحدود.

وقال "عمران": "الكلام ده أنا عملته بالفعل من أكثر من خمس سنوات وكنت أقوم بالشرح من كتاب المدرسة والموضوع سهل، عشان كده أنا بقول نخفف شوية من الكتب الخارجية ونشرح من كتاب المدرسة".

وأضاف: "هدفنا هو إنجاح المنظومة التعليمية ونجاح الطلاب لأنهم مستقبل هذا البلد، أنا لا ألقى اللوم على المدرسين، وإنما هي فكرة للتقليل من شراء الكتب الخارجية والاستعانة بها في أضيق الحدود في حال تغيير المناهج مثلاُ".

خلال العام الماضي، ارتفعت صناعة الورق والكرتون المحلية وزيادة صادراتها بنسبة 37% خلال النصف الأول من 2022 لتسجل 614.6 مليون دولار مقابل 449.4 مليون دولار، وفق جمال السعودي رئيس شعبة الورق والكرتون باتحاد الصناعات.

فيما بلغ عدد مصانع الورق والكرتون نحو 120 مصنعًا تنتج نحو 7 آلاف طن يوميًا بمعدل 2 مليون طن سنويا، وهو إنتاج يزيد عن حجم الاستهلاك المحلي بنحو 40%.

بوكلت أسئلة ومراجعات من وزارة التربية والتعليم

تفكر نعمة مصطفى، إحدى أولياء الأمور، في مقاطعة الكتب الخارجية وتطالب أولياء الأمور والمدرسية بالاعتماد على الكتاب المدرسي مع الاستعانة بالمواد الخارجية من الانترنت.

وتوضح: "أصبح حاليًا هناك بدائل كثيرة متوفرة بفضل الانترنت والقنوات التعليمية، وبطالب المدرسين بعدم إرهاق أولياء الأمور في طلب الكتب الخارجية".

وأضافت: "الكتاب الواحد في المرحلة الإعدادية مثلا وصل سعره 300 جنيه ويمكن أكثر، ودا كتاب في مادة واحدة، أي هناك مواد أخرى لذا نطالب وزارة التربية والتعليم والمدرسين بعمل بوكلت مراجعات وأسئلة نستعين بها بجانب الكتاب المدرسي".

أسعار الكتب الخارجية مسؤولية دور النشر

وفي هذا الصدد، يقول بركات رضا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، يوضح أن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية هذا العام مقارنةً بالعام الماضي جاء نتيجة ارتفاع أسعار الورق وزيادة التكلفة.

يوضح رضا أيضًا أن أسعار الطاقة والبنزين والسولار وزيادة سعر الدولار في السوق الموازي يؤثر بالسلب على مختلف القطاعات ومنها أسعار الكتب والورق.

وأشار عضو شعبة الأدوات المكتبية، إلى أن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية يرجع إلى دور النشر وفق حساب تكلفة الكتاب إذ أن التجار والمكتبات ليس لهم علاقة بأسعار الكتب وإنما دور النشر من يحدد السعر.

وناشد عضو شعبة الأدوات المكتبية إلى أهمية كتاب المدرسة وضرورة الاعتماد عليه من قبل المدرسة والمدرسين، وتخفيف أعباء استخدام الكتب الخارجية على الأسرة.

أرقام المجلس التصديري للطباعة

صادرات قطاع التغليف في عام 2022 سجلت 624.75 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021، والتي بلغت 601.63 مليون دولار.

وبلغت صادرات قطاع الكرتون المضلع 46.81 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 8% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 43.15 مليون دولار.

وأشار تقرير المجلس إلى أن صادرات قطاع الكرتون المطوي بلغت 30.15 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 126% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 13.35 مليون دولار.

بلغت صادرات قطاع الشنط الورقية 3.53 مليون دولار في عام 2022 وهو نفس رقم صادرات العام الماضي.

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