«لا تذهب إلى لاهاينا».. فرار جماعي لمياه المحيط هربًا من حرائق هاواي

اشتعلت حرائق الغابات في هاواي بفعل الرياح العاتية وأضرمت المباني في مناطق من بينها مدينة لاهاينا التاريخية، مما أدى إلى إجلاء المدارس وإغلاقها في عدة مجتمعات.

وقام رجال الإنقاذ بسحب عشرات الأشخاص من المحيط بعد أن فروا للمياه هربًا من الدخان والنيران، بحسب صحيفة “الجارديان”.

وقالت سلطات مقاطعة "ماوي" في بيان لها، إن خفر السواحل الأمريكي استجاب للمناطق التي فر فيها الناس إلى المحيط هربًا من الحريق والدخان، وغرد خفر السواحل بأن طاقمًا أنقذ 12 شخصًا من المياه قبالة لاهاينا.

وقالت إن رجل الإطفاء استجابت لحريق “ويست ماوي” ونُقل إلى المستشفى بعد أن تعرض لاستنشاق الدخان وحالته مستقرة، وقالت المقاطعة أيضًا، إن العديد من الطرق في لاهاينا أغلقت، محذرة: "لا تذهب إلى بلدة لاهاينا".

قالت المتحدثة باسم مقاطعة ماوي ، ماهينا مارتن ، في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، إن الحريق انتشر في لاهاينا ، بما في ذلك في شارع فرونت ، وهي منطقة يرتادها السياح. قالت إن حركة المرور كانت مزدحمة للغاية حيث حاول الناس الإخلاء وطلب المسؤولون من الأشخاص الذين لم يكونوا في منطقة الإخلاء أن يحتموا في مكانهم لتجنب زيادة حركة المرور ، على حد قولها إلي صحيفة الجاريان البريطانية.

قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن إعصار دورا ، الذي يمر إلى جنوب سلسلة الجزر على مسافة آمنة تبلغ 500 ميل ، كان مسؤولاً جزئياً عن هبوب رياح تزيد عن 60 ميلاً في الساعة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي ليلاً. وسقطت يوم الثلاثاء ودمرت منازل وأوقفت طائرات هليكوبتر لمكافحة الحرائق.

هذا وقد أصدر القائم بأعمال الحاكم ، سيلفيا لوك ، إعلانًا طارئًا نيابة عن الحاكم ، جوش جرين ، الذي يسافر ، وقام بتعبئة الحرس الوطني.