الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة طفلة بحروق متفرقة جراء إلقاء زجاجة مولوتوف عليها بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيبت طفلة بحروق متفرقة بالوجه والجسم، وذلك جراء إلقاء زجاجة مولوتوف عليها، من قبل نجل عمها، بسبب خلافات على ميراث منزل، بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا فى محافظة الدقهلية.
تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أجا، بتحرير والدة طفلة محضرًا تتهم فيه نجل شقيق زوجها بالتعدي عليها، وإلقاء مولوتوف على شرفة منزلها، ما تسبب في إصابة ابنتها الرضيعة بحروق متفرقة بالجسم والوجه، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا لمكان البلاغ محل الواقعة، وبسؤال الأم أكدت أنها تعرضت للسب والشتم من شقيق زوجها ونجليه بسبب خلافات على ميراث منزل، وفوجئت أثناء وقوفها في الشرفة بإلقاء المتهم زجاجة مولوتوف عليها، ما تسبب في إصابة طفلتها مكة أ.ال.، وتبلغ من العمر عامين ونصف العام، بحروق متفرقة بالوجه والجسم.
وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة أجا من ضبط المتهم ويدعى أحمد ال.م.ال.، 20 سنة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

طفلة حروق زجاجة مولوتوف ميراث منزل

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