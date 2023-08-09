خبير: 196 مليار دولار حجم إنجازات شركات الأسلحة الأمريكية المختصة

قال الدكتور عثمان عثمانية، أستاذ الاقتصاد، إن الحرب الروسية الأوكرانية تغذي المصانع الخاصة بصناعة الأسلحة، وبالتالي هذه الشركات الإنتاجية التي أغلبها تقع في الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة بصورة كبيرة من هذه الحرب.

المصانع الحربية الأمريكية

وأكد الدكتور عثمان العثمانية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المراقب” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن المساعدات التي تقدمها دول الغرب لأوكرانيا تنعكس بأرباح كثيرة على الشركات المختصة بتصنيع الأسلحة الحربية، لذا يمكن القول إن شركات السلاح الأمريكية الرابح الأكبر من أزمة أوكرانيا.

وأضاف في حديثه، أن الشركات الأمريكية تعمل وفق جماعات قوية في واشنطن وتؤثر على السياسة الأمريكية بصورة مباشرة، وهذه الشركات الأمريكية تتغذى على النزاعات التي تقوم في أوكرانيا وغيرها من دول العالم.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع:" العالم يعاني بصورة كبيرة من الحرب الروسية الأوكرانية في شتى النواحي، كما أن التوتر الأمريكي الصيني يعود سلباً على باقي دول العالم".

واستطرد:" أكبر خمس شركات أمريكية مختصة بصناعة الأسلحة حققت 196 مليار دولار في عام 2022".