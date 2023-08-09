التحالف بقيادة أمريكا ينفذ عملية عسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابى

نفذت قوات التحالف بقيادة القيادة المركزية الأمريكية والقوات المشتركة 31 عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي خلال شهر يوليو 2023 مما أسفر عن اعتقال ومقتل عدد من عناصر التنظيم.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم إن نشاط التنظيم الإرهابي وفعاليته انخفض بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف البيان أنه نُفذت 20 عملية مشتركة ضد تنظيم "داعش" لشهر يوليو 2023، في العراق نتج عنها اعتقال 7 أشخاص، فيما نُفذت 11 عملية مشتركة في سوريا قتل فيها عنصرين واعتقل7 من الإرهابيين.

من جانبه، قال قائد قوة المهام المشتركة "عملية العزم الصلب" اللواء ماثيو ماكفارلين: مازلنا ملتزمين بتقديم المشورة والمساعدة وتمكين شركائنا نحو هزيمة دائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي.