الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انهيار سد مائى فى النرويج

انهيار سد النرويج
انهيار سد النرويج

انهار سد في النرويج جزئيًا، حيث تكافح البلاد ارتفاع مستويات الأنهار والفيضانات والانهيارات الأرضية بعد عاصفة مميتة، وفق ما ورد بصحيفة الجارديان البريطانية. 

وكانت الشرطة النرويجية تفكر في نسف السد عندما بدأت المياه من نهر غلاما، وأطول نهر في البلاد، وتتسرب من الجانب في محطة الطاقة الكهرومائية براسكيريدفوس.

يأتي ذلك بعد عاصفة قوية - تدعى هانز - تسببت في فوضى في أنحاء شمال أوروبا في الأيام الأخيرة ، وتركت جنوب النرويج في أزمة بعد فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق. من المتوقع أن تستمر مستويات الأنهار في الارتفاع حتى يوم الخميس.

توفيت امرأة في السبعينيات من عمرها يوم الأربعاء بعد سقوطها في جدول وتم إجلاء 700-800 شخص من منطقة إنلانديت التي تضم أيضًا براسكيريدفوس.

وتم إغلاق جميع الطرق الرئيسية بين أوسلو وتروندهايم يوم الأربعاء.

النرويج الشرط عاصفة مياه

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