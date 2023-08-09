مندوب السودان بالأمم المتحدة: قوى إقليمية دعمت "العدوان" في الخرطوم

أعلن مندوب السودان بالأمم المتحدة، الحارث إدريس، اليوم الأربعاء، أن قوى إقليمية دعمت "العدوان" في الخرطوم.

وأشار إدريس إلى دعم مسارات السلام ووقف إطلاق النار، داعياً في الوقت نفسه إلى بدء حوار سياسي شامل جامع.

وأكد أنه يجب ضمان سلامة السودان ووحدة أراضيه، وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

واتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة عناصر الدعم السريع بالاحتماء في منازل المدنيين، ومواصلة الانتهاكات وسلب الممتلكات، موضحاً أنه جرى تشكيل لجنة عليا لمعالجة الوضع الإنساني في الخرطوم، وتسهيل مهمة عبور مساعدات تابعة للأمم المتحدة للسودان.

وسبق، قال مسؤول في الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، إن الصراع المتصاعد في السودان أدى إلى نزوح أكثر من 4 ملايين شخص من ديارهم، بما في ذلك أكثر من 884 ألف شخص فروا إلى الدول المجاورة.