مونت كارلو: تصعيد جديد من باريس سان جيرمان ضد مبابى

تواصل إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تصعيدها ضد كيليان مبابي، مهاجم الفريق، والذي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل مبابي في أزمة مع إدارة ناديه وصلت إلى حد عرضه للبيع من قبل إدارة النادي، بعدما أبلغهم بعدم رغبته في تفعيل شرط التمديد، والذي كان منصوصًا عليه أثناء توقيعه على التجديد الأخير في الصيف الماضي، وهو ما أغضب إدارة النادي لرفضها رحيله بشكل مجاني، وأبلغته بأنه يجب عليه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل خلال الانتقالات الجارية.

ووفقًا لما ذكره راديو مونت كارلو الفرنسي، فإن كيليان مبابي لم تتم دعوته ليوم الإعلام السنوي المتبع والذي تنظمه رابطة الدوري الفرنسي.

وذكر مونت كارلو أن مبابي لم تتم دعوته من قبل النادي لحضور اليوم الإعلامي المحدد من قبل رابطة المحترفين لالتقاط الصور الرسمية التي سيتم استخدامها للموسم الجديد، كما لم يشارك نيمار دا سيلفا وماركو فيراتي في هذا اليوم أيضًا.

وأبعدت إدارة النادي الباريسي مبابي من المشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية بعد موقفه من تمديد عقده، وبدأ في التدرب مع المستبعدين خاصة بعدما استبعد من قائمة الفريق للمعسكر الودي الخاص للموسم الجديد.