متخصص: قمة المناخ بشرم الشيخ محاولة صادقة من مصر لحل الأزمة

تحدث حمدي حشاد، متخصص في قضايا البيئة، عن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن العالم وصل إلى الذروة والغليان وتجاوزنا كل الأرقام التي كنا نأمل في عدم تجاوزها.

وقال حشاد خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك العديد من الظواهر المناخية العنيفة التي شهدها العالم خلال الشهر الماضي أبرزها ظاهرة القبة الحرارة وما خلفته من حرارة شديدة، إضافة إلى الأمطار والأعاصير التي ضربت العديد من دول العالم.

وأكد أن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية ساهمت في إيجاد أزمات هيكلية في تلبية الحاجات الأساسية لسكان الكوكب، إضافة إلى التسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وتابع: "هذا الأمر لن يتوقف الآن في ظل استمرار دول العالم في اتباع نفس الطريقة الاقتصادية التي تنتهجها دول العالم وهي التصنيع بأي ثمن، وليست هناك أي مراجعة جادة لمحاولة احتواء الموقف".

وأكد أن قمم المناخ فرصة رائعة وقمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ كانت محاولة صادقة من السلطات المصرية لدفع الأمور إلى التحرك وحل الأزمة المناخية.