الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى يرد على منتقدى دعوته لزيارة آل البيت

خالد الجندي
خالد الجندي

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه حين يدعو لزيارة مقام آل بيت النبي وأولياء الله الصالحين لأننا بذلك نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن زيارة القبور أمر مسنون.

أضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc" أن النبي عليه السلام قال عن زيارة قبر والدته: "استأذنت ربي أن أزورها فأذن الله"، وهذا جواز لزيارة القبور، موجهًا رسالة للمعترضين على دعوته لزيارة مسجد السيدة نفيسة، لأنه "لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد"، مؤكدًا أن من يعتقد أن القبر ينفع أو يضر فهذا وثن، كما أنه لم يدعُ للتمسح بالقبر ولا للطواف حوله ولا بطلب شيء من السيدة نفيسة.

خالد الجندي آل بيت النبي مقامات زيارة القبور السيدة نفيسة

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