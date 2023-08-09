طعنة فى الصدر.. أول صور لشاب قتل على يد جاره بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس واقعة مأساوية صعبة عندما أقدم شاب على قتل جاره بسبب خلافات سابقة بينهما.

وحصلت " الدستور" على صور المجني عليه صابر علاء الذي قتل على يد جاره بطعنة نافذة في الصدر بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة عين شمس

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بمقتل طالب طعنًا على يد جاره بسبب خلافات سابقة بينهما، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان البلاغ وعُثرت على جثة طالب يدعى صابر علاء، 17 عامًا، مقتولاً بطعنة في الصدر وبالتحريات تبين أن ارتكاب الواقعة بسبب نشوب مشاجرة بين المتهم ووالدة المجني عليه.

بإعداد الكمائن تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة لقيام والدة القتيل بسبه، فانتقم من ابنها بقتله وتم تحرير محضر بالواقعة.

تولت النيابة سير التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت بدفن جثة المجني عليه بعد إعداد تقرير مفصل لمعرفة سبب الوفاة.

المجني عليه

المجني عليه

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