الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طعنة فى الصدر.. أول صور لشاب قتل على يد جاره بعين شمس

المجني عليه
المجني عليه

شهدت منطقة عين شمس واقعة مأساوية صعبة عندما أقدم شاب على قتل جاره بسبب خلافات سابقة بينهما.

وحصلت " الدستور" على صور المجني عليه صابر علاء الذي قتل على يد جاره بطعنة نافذة في الصدر بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة عين شمس 

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بمقتل طالب طعنًا على يد جاره بسبب خلافات سابقة بينهما، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان البلاغ وعُثرت على جثة طالب يدعى صابر علاء، 17 عامًا، مقتولاً بطعنة في الصدر وبالتحريات تبين أن ارتكاب الواقعة بسبب نشوب مشاجرة بين المتهم ووالدة المجني عليه.

بإعداد الكمائن تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة لقيام والدة القتيل بسبه، فانتقم من ابنها بقتله وتم تحرير محضر بالواقعة.

تولت النيابة سير التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت بدفن جثة المجني عليه بعد إعداد تقرير مفصل لمعرفة سبب الوفاة.

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
363795376_1929159680804363_5114809501815910779_n
363795376_1929159680804363_5114809501815910779_n
363805058_958477415259872_4291525381765816974_n
363805058_958477415259872_4291525381765816974_n
363864653_1312661952687055_7516026946417755086_n
363864653_1312661952687055_7516026946417755086_n
عين شمس جاره خلافات الصدر بطعنة

الأكثر قراءة

طعنة فى الصدر.. أول صور لشاب قتل على يد جاره بعين شمس

«الثروة المعدنية» تستعد لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن المعادن فى الصحراء

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار تعرض للانهيار الجزئى بالإسكندرية

«الحوار الوطنى» يُناقش دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير (صور)

رئيس "القضاء الأعلى" يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة طنطا

المجلس العسكرى فى النيجر يتهم فرنسا بـ"اختراق" المجال الجوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟