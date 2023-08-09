"الملحمة الشهرزادية" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ندوة مناقشة عدد من روايات الملحمة الشهرزادية التي كتبها الكاتب المصري حجاج أدول، يناقشها النقاد: حسين دعسة (الأردن)- د.سالم الفائدة (المغرب)- د.كمال اللهيب (البحيرة).

ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، السادسة مساء الثلاثاء الموافق 15 أغسطس.

وروايات الملحمة الشهرزادية، تجمع بين أسلوب ألف ليلة ولية وأسلوب الإلياذة، حيث إن الأبطال يتغيرون فى ألف ليلة وليلة بينما فى الإلياذة يظل بعضهم، وفى الملحمة هناك أبطال يموتون، وهناك الأسطورة التى لا تهزم وتظل حتى النهاية وبذلك يجمع العمل بين الأولى والثانية".

يذكر أن حجاج حسن أدول: بدأ الكتابة الأدبية في سن الأربعين. عام 1984. بالدراما المسرحية ثم القصة القصيرة ثم الرواية. عمل بالسد العالي خمس سنوات، من عام 1963 حتى 1967. جند بالقوات المسلحة سبع سنوات. من 1967 حتى 1974. اشترك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973. حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1990. فرع القصة القصيرة عن مجموعة (ليالي المسك العتيقة). منحة تفرغ من المجلس الأعلى للثقافة (وزارة الثقافة) أعوام 96و 97 و 98. لاستكمال رواية (معتوق الخير). ثم منحة تفرغ عام 2002 لكتابة رواية (خوند حمرة). جائزة الأدب المصري من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (فرع الرواية) عام 2005. جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي 2021 "المركز الثالث". شارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية، كما شارك في وضع مشروع الدستور المصري ممثلا للنوبيين (عضو لجنة الخمسين)، والذي وافق عليه الشعب المصري عام 2014.

له العديد من المؤلفات منها: مجموعات قصصية: ليالي المسك العتيقة- بكّات الــدم- غزلية القمـر- Take Away- لجِمال مطمئنة دوني موا آن بيزو- كليشنكان. روايات: الكُشَــــــــرْ- خالي جاءه المخاض- معتوق الخير- خُوند حمرا- مَجِسّى- رحلة السندباد الأخيرة- هجوم القراصنة- ثلاث برتقالات مملوكية- كَدِيسة- انتقام الأبله +حكاية سمكة الصياد والعفريت المراهق- جونجي وآلهة الهيمالايا- مأساة الملك علوي- جبل الصعاليك- ميشيما الساموراي- الأمير دهشان والجارية الطيبة- بهاء الدين السقا في بلاد الغيلان- زلنبح- بلدة تِرمس- هضبة المساخيط- بولاق الفرنساوي.