الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هانى تمام: بهذه الطريقة يخدع الشباب البنات فى فترة الخطوبة (فيديو)

د. هاني تمام
د. هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الشاب والفتاة فى فترة الخطوبة أجنبيان عن بعض ولم يحل كل منهما للآخر، ولذلك يجب أن تكون هناك حدود فى التعامل، مضيفًا: "مقولة إنتى مراتى فى فترة الخطوبة أكبر خديعة للضحك على البنات".

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "بقول لأى فتاة إوعى تثقى فى أى شاب حتى لو كان خطيبك، هو ليس زوجك، فى بنات كتير بتقع فى الخدعة دى يقول لها إنتى مراتى ويفعل معها ما يفعله الأزواج وممكن يهرب منها بعد ذلك ويحدث فسخ للخطوبة فى أى لحظة".

وتابع: "لازم الطرفين لا يتعدوا حدود الشرع وإنهم أجنبيان، ولا يجب أن يتم جر البنت لأى كلام فيه تجاوز، لازم تعرف إن الراجل ده أجنبى عنها وليس زوجها".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة. 


https://www.youtube.com/watch?v=vYad4jAOABw

 

الدكتور هاني تمام فترة الخطوبة جامعة الأزهر أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

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