محافظ المنوفية يتابع تشغيل المجمعات الخدمية وتسليم المشروعات بقرى "حياة كريمة"

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، موقف تشغيل المجمعات الخدمية وخطة تسليم المشروعات المنتهى تنفيذها بقرى "حياة كريمة".

وناقش محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية وخطة تسليم المشروعات المنتهي تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق مركزيِّ أشمون والشهداء تمهيدًا لدخولها الخدمة استعدادًا لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين.

وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة" لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة بالمبادرة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد نزيه، استشاري عام دار الهندسة لحياة كريمة بالمنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووكيلة مديرية الشئون الصحية، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزيِّ أشمون والشهداء، ومدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.

وأكد محافظ المنوفية، أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لنهو كل الملاحظات الخاصة باستلام المشروعات المنتهي تنفيذها تمهيدًا لتشغيلها للارتقاء بجودة الحياة المعيشية المقدمة للمواطنين، موجهًا مديرية الشئون الصحية بإعداد خطة عاجلة للانتهاء من استلام الوحدات الصحية المنتهي تنفيذها ومراجعة خطة التشغيل والتجهيزات الشاملة للوحدات لسرعة تشغيلها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تابع المحافظ، الموقف التنفيذي بكل مشروعات المبادرة ونسب الإنجاز بها ومنها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومراكز الشباب والأسواق والمواقف النموذجية والتضامن الاجتماعي، وقطاع الطرق وشبكات الكهرباء، موجهًا بالتنسيق التام مع دار الهندسة لتسريع وتيرة إجراءات الاستلام الإبتدائي للمشروعات التى تم نهو الملاحظات بها.

كما أكد محافظ المنوفية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية الكبرى التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرا في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة" على أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة، حيث تعمل الحكومة بكل أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة.

جدير بالذكر، أن إجمالي مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق مركزيِّ أشمون والشهداء (1606) مشروعات خدمية وتنموية، حيث يتم تنفيذ (1078) مشروعًا بأشمون و(528) مشروعًا بالشهداء.