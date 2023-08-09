منهج مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي المنهج الجديد 2023-2024، ارتفعت معدلات البحث عنه عبر محرك “جوجل” من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، لمعرفة المنهج الجديد لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي، تزامنا مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.



وينشر “الدستور” في التقرير التالي المنهج الجديد لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، حيث يعد الصف السادس الابتدائي بداية من 2023-2024، ضمن منظومة التعليم الجديد «تعليم 2.0».

منهج مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023-2024

يأتي المنهج مقسما إلى محورين، يندرج تحت كل محور مجموعة وحدات مقسمة إلى دروس، على النحو التالي:

الوحدة الأولى: عملية القسمة والعوامل والمضاعفات:

المفهوم 1-1: استخدام خوارزمية الفسمة المعيارية:

الدرس الأول: استكشاف القسمة المطولة ونماذجها.

الدرس الثاني: استكشاف عملية القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية.

الدرس الثالث: استخدام القسمة المطولة في العالم من حولنا.

الدرس الرابع: مهمة تعلم قائم على حل المشكلات: كيف يمكنك دمع التبرعات عن طريق إعادة التدوير؟

المفهوم 1-2: حل المسائل باستخدام العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر:

الدرس الخامس: تحليل العوامل والمضاعفات.

الدرس السادس: تخيل المضاعف المشترك الأضغر باستخدام النماذج.

الدرس السابع: استكشاف تحليل العدد إلى عوامله الأولية باستخدام شجرة العوامل.

الدرس الثامن: كتابة تعبيرات عددية باستخدام العامل المشترك الأكبر.

الدرس التاسع: تحليل المضاعف المشترك الأصغر باستخدام نماذج عن الفاكهة.

وبالنسبة للوحدة الثانية: الأعداد النسبية:

المفهوم 2-1: استكشاف خط الأعداد:

الدرس الأول: استخدام خط الأعداد لوصف البيانات.

الدرس الثاني: استخدام خط الأعداد والرموز لمقارنة الأعداد.

المفهوم 2-2: استكشاف الأعداد النسبية:

الدرس الثالث: تحليل الأعداد النسبية باستخدام النماذج.

الدرس الرابع: مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها.

الدرس السادس: استكشاف خطوط الأعداد وتحديد الفواصل.