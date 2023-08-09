الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: «تحيا مصر» شريك أساسى للدولة فى دعم الأسر الأكثر احتياجًا

النائب علي مهران
النائب علي مهران

اعتبر النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنشاط صندوق "تحيا مصر"، تأكيد على اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح مهران في تصريحات له، أن صندوق "تحيا مصر" استكمالًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان وصول المساعدات التنموية والاجتماعية إلى كافة المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن صندوق "تحيا مصر" نجح في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن صندوق "تحيا مصر" شريك أساسي للدولة في تحقيق الرؤية التنموية في مجال رعاية الأسر في المناطق الأكثر احتياجًا وتحسين دور الحياة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن المواطن أصبح يلمس بشكل مباشر برامج الصندوق والتى تضم الرعاية الصحية، حيث مبادرة علاج مرضى الضمور العضلى من الأطفال وأيضًا برنامج التنمية العمرانية، حيث تطوير المناطق العشوائية وإنشاء مدن بديلة مثل بشائر الخير والأسمرات وأيضًا برنامج الدعم الاجتماعى، حيث حماية الأطفال بلا مأوى ومصر بدون غارمات وغارمين.

يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر" باعتباره مكملًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

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