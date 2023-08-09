الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكرى مارمتيا.. الكنيسة المارونية: «الله يحب الخاطئ الذي يندم ويتوب»

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية، اليوم بذكرى مار متيّا الرسول، وهو الذي انتُخِب مكان يوضاس في العلية بين الصعود والعنصرة. كان قد رافق الرب في ايام التبشير بثبات ودوام. يقال انه بشر في الحبشة كما يخبر تقليد آخر انه مات رجماً في اوراشليم، حوالى السنة 60. 

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: “لو عرف البشر ما هي محبّة الله، لهرعوا إلى الرّب يسوع أفواجًا حتّى يعطيهم دفء نعمته. إذ إنّ رحمته لا يسعها وصف”.

إنّ الله يحبّ الخاطئ الذي يتوب ويضمّه بحنانٍ الى صدره قائلاً: "أين كنتَ يا ولدي؟ كنتُ أنتظرُك منذ زمنٍ طويل". وهو يدعو إليه جميع البشر عبر صوتِ الإنجيل، حيث يعلو صداه في العالم أسره: "تَعَالَوا إِليَّ يَا جَمِيعَ المُتْعَبِينَ والمُثْقَلِينَ بِالأَحْمَال، وأَنَا أُريْحُكُم". تعالوا وانهلوا ماء الحياة. تعالوا واعرفوا أنّي أحبُّكم. لولا محبّتي لكم، لما دعوتكم. لا يمكنني احتمال أن يضيع خروف واحد. فالرَّاعي ومن أجل خروف واحد، يذهب في الجبال ويبحث عنه في كلِّ مكان. تعالوا إليّ يا خرافي. خلقتُكم وأحبّكم. حبّي لكم دفعني لآتي إلى الأرض وأحتمل كلّ ما احتملته من أجل خلاصكم. أريدُ أن تدركوا محبّتي وأن تُعلِنوا كالرّسل على جبلِ طابور: "يا ربّ، حسنٌ لنا أن نكون معك" 

إنّ الربّ يدعونا دومًا إليه. "تعالوا إليَّ... وأَنَا أُريْحُكُم". فهو يغذّينا من جسده الطاهر ودمه. وبطيبَتِه، يهذّبُنا بكلمتِه وبروحِه القدّوس. كشفَ لنا أسرارَه. يحيا فينا وبأسرارِ الكنيسة، ويقودُنا إلى حيث سنرى مجدَه.

الكنيسة المارونية الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية الكنيسة المارونية بمصر

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