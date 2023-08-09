الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ثقافتنا في إجازتنا".. تواصل الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بـ"ثقافة الأقصر"

فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر

استمر قصر ثقافة الأقصر، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. 

وشملت الفعاليات عدة أنشطة فنية وثقافية متنوعة منها ورشة فنية بعنوان "الفن الشعبي" نفذتها صفاء حسن، وورشة فنية بعنوان "شخصية كرتونية" نفذتها رنا محمد، وكذلك ورشة فنية بعنوان "غلاف كتاب" نفذتها شيماء سعيد مستخدمة ورق الكانسون وألوان الشمع، كما أعد دوري ثقافي قدمته حسانية حجاج وتم تقسيم الأطفال لمجموعتين. 

وعقدت محاضرة بعنوان "تعريف برنامج Word" ألقاها محمود أحمد مدرب التكنولوجيا بالقصر، ونفذت هبه محمد ورنا محمد رسم على وجه الأطفال لرسم البهجة على قلوبهم، وأعدت ورشة فنية بعنوان "مهنة" نفذتها هبه الدالي، وعرض استعراضي بعنوان "ايد لوحدها ما تسقفش" و"مولانا يا مولانا" و "الي رحاب النبي" لفرقة الكورال للإنشاد الديني بقيادة المنشد يحيى بحر.

كما أعدت مكتبة الطفل ورشة حكي قصة بعنوان "فرحان والطعام الطيب" سردتها زينب محمد، وعقدت محاضرة بعنوان " أهمية الطعام" تحدثت حسانية حجاج أهمية الطعام للجسم والعقل، وأنواع الأكل الصحي، هذا بجانب استمرار ورشة المسرح بعنوان "تأثير المسرح على الطفل" نفذها المخرج المسرحي محمود النجار.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر
فرع ثقافة الأقصر
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قصر الثقافة الأقصر الفن الشعبي ندوة النشاط الصيفي

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