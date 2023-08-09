الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال مدينة مصرالمخصصة لنظام الإثابة

شركة مدينة مصر للإسكان
شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير  (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا)، من 2.1 مليار جنيه إلى 2.135 مليار جنيه بزيادة قدرها 35 مليون جنيه.

وقالت البورصة في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن الزيادة من خلال إصدار عدد 35 مليون سهم بقيمة اسمية و قدرها 1 جنيه للسهم ، تمويلًا من الأرباح المرحلة ( متضمنه ربح العام و بعد خصم الاستبعادات ) وفقا للقوائم الماليه المنتهية في 2022، والزيادة مخصصة بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز.

وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء 15 أغسطس الجاري كما يلي ( ص 1 : ص 19 ) : 2,135,000,000 سهم.

وتقرر قيد تعديل اسم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ليصبح اسم الشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، في ضوء تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية – أسهم.

ومن المقرر إدراج تعديل اسم الشركة مع تعديل ( رمز السهم - Ticker ) بقواعد بيانات البورصة المصرية ليصبح ( MASR.CA ) اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

يشار إلى أن مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا)، حققت صافي ربح بعد الضريبة (نصيب حقوق ملكية الشركة الأم) بلغ 580.23 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل صافي ربح بلغ 231.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.27 مليار جنيه، مقارنة بـ1.84 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 584.7 مليون جنيه، مقابل 236.92 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

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