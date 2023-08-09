الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض حفلات مهرجان العلمين على "الحياة"

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تعرض شبكة تليفزيون الحياة، أقوى حفلات الصيف مع نجوم مصر والوطن العربي في مهرجان العلمين الدولي تحت شعار "العالم.. علمين".

تذاع الحفلات على شاشة تليفزيون الحياة يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساء، فيما تكون الإعادة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وتذيع شبكة تليفزيون الحياة، نخبة من الحفلات والعروض الفنية المُقدمة في مهرجان العلمين الدولي، حيث شهدت مدينة العلمين الجديدة على مدار الأيام القليلة الماضية عدة حفلات فنية وسط مشاركة فنية واسعة، بداية من حفلات النجوم محمد منير، وتامر حسني، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وصولاً لحفلات النجوم تامر عاشور وأليسا أمس.

تشهد مدينة العلمين خلال الأيام المقبلة حفلات غنائية للمطرب الشعبي حكيم، والفنان بهاء سلطان، والفنانة كارول سماحة، وعروض أزياء عالمية على الشاطئ، جنبا إلى عروض الفلكلور الشعبي.

حفلات الصيف العلمين الحياة شبكة تلفزيون الحياة الصيف نجوم مصر

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