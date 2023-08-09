رئيس "نقابية مصر للألومنيوم": حل أزمة الشكوى الأمريكية ضد صادرات الشركة

قال المهندس ياسر الجالس، رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه ىتم سحب الشكوى الأمريكية ضد شركة مصر للألومنيوم فيما يتعلق بقضية إغراق الصادارات.

وأضاف الجالس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سحب الشكوى تم مع أمس 8 أغسطس، وهو ميعاد فتح السوق الأمريكي لصادارات الألومنيوم من الشركة.

وأكد رئيس اللجنة النقابية لشركة مصر للألومنيوم أن الشركة تعمل على فتح أسواق جديدة للصادارات في ظل العمل على تنفيذ خطة التطوير الشامل وإنشاء خط إنتاج جديد في مدينة سفاجا ومحطة طاقة شمسية.

وأوضح أنه من الهام العمل على إزالة التحديات التي تواجة سرعة تنفيذ خطة التطوير من أجل أن ترجع مصر للألومنيوم عملاق الصعيد في التنمية، خاصة أنها تسهم في زيادة الصادارات المصرية والعمل على جلب عملة صعبة للبلاد.

كانت أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن طرح مناقصة لدعوة شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروض لإعادة تأهيل المصنع القائم.

وقالت الشركة، إن إعادة تأهيل الشركة يشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبته الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك، كذلك إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.

وأضافت أن آخر موعد لتسليم المظاريف يوم 12 أكتوبر المقبل.

يُشار إلى أن مصر للألومنيوم، حققت صافي ربح بلغ 3.91 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 1.68 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.75 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 10.76 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وعزت الشركة قفزة الأرباح خلال التسعة أشهر إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية، وتخفيض التكاليف، مع وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلي والتصدير وأسعار الخامات الرئيسية.