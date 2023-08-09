الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 2160 جنيهًا

الذهب
الذهب

سيطر الاستقرار على أسعار الذهب بالأسواق المحلية، اليوم الأربعاء، وتراجعت أسعار الأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن تعرضت لحركات صعود في بداية التعاملات، مدعومة بتخفيض وكالة موديز التصنيف الإئتماني للعديد من البنوك الأمريكية، ما عزز التوقعات بتعرض الأسواق لحالة من الركود مع بداية العام المقبل، ووجه المستثمرين للذهب للتحوط كملاذ آمن.

وتقدم “الدستور” نشرتها اليومية بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للاسعار المحلية.

وأوضح نادي نجيب، عضوشعبة الذهب إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تشهد استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2160 جنيهًا، بينما بدأت الأوقية تعاملات اليوم عند مستوى 1925 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1931 دولارًا، ثم تراجعت لمستوى 1923 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2469 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1852 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1440 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17280 جنيهًا.
 
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2150 جنيهًا،  واختتم التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 12 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1937 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا.

اختتمت استقرار اسعار أسعار الذهب أسواق المحلية افتتحت

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