الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط راكب أجنبي بـ5 سيوف و5 خناجر في مطار القاهرة (صور)

المضبوطات
المضبوطات

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من الاسلحه البيضاء. 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام استوقف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات معدنية وسط الملابس بحقائب الراكب، قام محمود محمد سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية من الأسلحة البيضاء عبارة عن خمسة سيوف وخمسة خناجر وسبع قطع معدنية مدببة واثنان نبلة بأجمالي 17 سلاح أبيض، وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتها طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

أمر تامر رمزي قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
جمارك مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي الأسلحة البيضاء رحلة الخطوط المصرية دار السلام

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