نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 7 دراجات نارية بدون ترخيص فى الشروق بالقاهرة، حيث تداول منشور يزعم قيام بعض الأطفال بقيادة الدراجات النارية والسيارات ووجود بعض المواقف العشوائية وسير السيارات عكس الاتجاه بمدينة الشروق بالقاهرة.

فوجه اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة حملة مرورية بالمنطقة.

وأسفرت جهود الحملة برئاسة اللواء خالد عمارة مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة عن ضبط 7 دراجات نارية "بدون ترخيص".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.