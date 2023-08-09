محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل بوحدة مرور الفشن

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، وحدة مرور الفشن ضمن برنامجه الميداني؛ لمتابعة موقف المشروعات الخدمية ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات والمرافق الحيوية، للوقوف على سير ومعدل التنفيذ وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الأعمال، وذلك بحضور محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، ومسئولي المرور وبعض التنفيذيين.

وتابع محافظ بني سويف سير العمل بالوحدة، وتجول داخل مكوناتها وأقسامها، والتي تم إنشاؤها بناحية القضابي على 8400 متر وبتكلفة 16 مليون جنيه، وتتكون من مبنى إداري على مساحة 700 متر، من طابقين: يضم الطابق الأول مكاتب إدارية وأقسام داخلية تشمل 17شباكاً لخدمة المواطنين وعدد 8 غرف وصالة كبيرة لانتظار المواطنين داخل المبنى، فيما يضم الطابق الثاني 10 شبابيك لخدمة المواطنين وصالة انتظار، وعدد 8 غرف منها غرفتان خاصة بنيابة المرور، فضلاً عن موقع عام للفحص الفني والانتظار المركبات والسيارات.

وتابع محافظ بني سويف سلسلة الإجراءات والتسهيلات المقدمة للمواطنين الموجودين للحصول على الخدمة، مؤكدا أهمية العمل على اكتمال الخدمات المقدمة وذلك بعد اكتمال المنظومة بالوحدة والذي يتم تحت إشراف مديرية أمن بني سويف وتنسيقاً مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة تحت توجيهات وتعليمات وزارة الداخلية، وذلك لتحقيق الهدف من التوسع إنشاء وحدات مرور جديدة بالمراكز تخفيف العبء عن المواطنين.

والوحدة ستسهم بعد تشغيلها بكامل قوتها بشكل كبير في تيسير إجراءات تقديم الخدمات المرورية واستخراج رخص القيادة والسيارات لمواطني الفشن وتنظيم حركة السير داخل المدينة والوحدات القروية، وتفعيل الوجود المروري، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية، خاصة في مثل هذا القطاع الحيوي.