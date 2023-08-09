ياسر جلال يبدأ تحضيرات مسلسله الجديد استعدادا لرمضان

يبدأ الفنان ياسر جلال تحضيرات مسلسله الدرامي الجديد والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وذلك خلال الأيام القادمة.

ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشكل جديد تماما ولوك مختلف عن مسلسلاته السابقة ومن المنتظر أن يبدأ تصوير العمل في شهر سبتمبر المقبل حيث يتطلب وقت ومجهود كبير، وذلك حتى يكون جاهزا للعرض خلال الموسم الرمضاني.

وينتمي العمل إلى المسلسلات الضخمة إنتاجيا، كما أنّ التصوير سيكون بين مصر و3 دول أخرى، ومن المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

ويعقد ياسر جلال جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للمسلسل للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين فيه.

علاقة مشروعة

يذكر أن النجم ياسر جلال شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل “علاقة مشروعة”.

ويضم مسلسل علاقة مشروعة 15 حلقة، وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقي اجتماعي حول عدد من القضايا الاجتماعية العامة، منها العنف الزوجي، والخيانة الزوجية، وفكرة الزواج الثانى، وخطورة الإدمان، وقضايا الشباب فى مرحلة المراهقة، وذلك من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل أعمال متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يجسده الفنان مراد مكرم، ويعانى من علاقة متوترة بزوجته التى تجسدها النجمة مي عمر، وكيف يتورط عمرو في ذلك.

أبطال "علاقة مشروعة"

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر و داليا مصطفى ومراد مكرم، والفنانة القديرة ميمي جمال، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، وياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من النجوم والفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى ومن إخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى ""media Hub – سعدى جوهر" وForever Drama - مها سليم" ، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.