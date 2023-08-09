الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من الإسكندرية .. اليوم

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف البار، بسموحة، بالاسكندرية.

وكان قد صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات رهبنة سبع من طالبات الرهبنة بدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين بسيدي كرير لينضممن إلى مجمع راهبات الدير.

والراهبات الجديدات هن: الراهبة فيلومينا، الراهبة أربسيما، الراهبة أنسطاسيا، الراهبة ڤيرينا، الراهبة أبفية، الراهبة يوستينا، الراهبة سيلينا، و شارك في الصلوات سبعة من أحبار الكنيسة، وتماف كيرية رئيسة الدير ورئيسات أديرة الراهبات ومجمع راهبات الدير وبعض الآباء الرهبان.

كما صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، مع شباب ملتقي لوجوس الثالث وذلك في إطار برنامج أسبوع الخدمة الثالث لملتقيات لوجوس لشباب العالم الذى يتواجد حاليًا في مصر لتقديم خدمات متنوعة في أماكن عدة.

وأقيمت صلوات القداس بخمس لغات مختلفة بحسب بلاد الشباب المشاركين فيه من كل ايبارشيات الكرازة حول العالم، وفي نهايته وزع قداسة البابا بعض الهدايا التذكارية على الشباب.

وشارك في أسبوع الخدمة الثالث ١٠٠ شاب وشابة من خمس قارات العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، يقدمون خلاله خدمات متنوعة ما بين كرنفالات للأطفال وزيارة المستشفيات وبيوت ضيافة الأيتام وخدمة أبناء السودان والمناطق المحتاجة، حيث يقدمون هذه الخدمات لما يزيد عن ١٥٠٠ طفل وعدد كبير من الأسر وهي خدمة بدءها قداسة البابا منذ عام ٢٠١٨ من خلال لقاءات سنوية للشباب القبطي في بلاد المهجر وأيضًا الشباب القبطى داخل مصر.

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