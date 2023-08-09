الدفاع السودانية: مقتل 6 من ضباط جهاز الأمن خلال اشتباكات أم درمان

أعلنت وزارة الدفاع السودانية، الأربعاء، استشهاد 6 من ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطنية السودانية خلال اشتباكات مدينة أم درمان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

جاء هذا وفقا لما أعلنته الدفاع السودانية في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك,

وقالت الدفاع السودانية: "اليوم قدم أبطال جهاز الأمن والمخابرات دروسا جديدة سيوثقها التاريخ في كتاب البطولات الخالدة".

وتابع البيان: "في محور أم درمان سقط 6 من خيرة ضباط جهاز المخابرات تقدمهم الشهيد الرمز الرائد زهير عبدالرحمن سعيد ابن السودان، وأمام شهداء ضباط جهاز الأمن والمخابرات سقط آخرون من خيرة أبناء السودان فداءا لبلادهم في معركة الكرامة ضد مليشيا التمرد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أن قوات العمل الخاص بمنطقة أم درمان، تواصل عملياتها النوعية الواسعة وتحقيق أهدافها الميدانية.

وأضافت القوات المسلحة السودانية في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القوات الخاصة وقوات العمل الخاص تخوض المصاعب من أجل الحفاظ على أمن المواطنين.

وأشارت القوات المسلحة السودانية، إلى أن القوات الخاصة مستمرة في تنظيف أم درمان من جيوب قوات الدعم السريع المتمردة المتحصنة في المنازل.