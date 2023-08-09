بث مباشر.. صلوات تجنيز الأنبا ميشائيل بألمانيا

أطلق المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، بثًا مباشرًا، لصلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوب ألمانيا.

ورقد الأنبا ميشائيل عن عمر بلغ ٨١ سنة، بعد حياة رهبانية امتدت لحوالي ٤٥ سنة، قضى معظمها في خدمة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوبي ألمانيا.

وبعثت القنصلية المصرية العامة بفرانكفورت رسالة التعزية في نياحة أسقف جنوبي ألمانيا مثلث الرحمات الأنبا ميشائيل الذي رحل مؤخرا.

قدمت القنصلية المصرية التعزية خلال الرسالة بعثت بها اليوم، للبابا تواضروس وشعب الكنيسة القبطية في الداخل والخارج، وجاء نص الرسالة كالتالي:"تنعي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في فرانكفورت نياحة الأنبا ميشائيل، أسقف جنوبي ألمانيا ورئيس دير الأنبا أنطونيوس فى كريفلباخ، والذى تنيح اليوم بعد حياة حافلة من خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى ألمانيا، ويتقدم القنصل العام أمين حسان وجميع أعضاء القنصلية العامة بخالص التعازي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس وشعب الكنيسة في الداخل والخارج، حيث كان الأسقف المتنيح مثالًا للخدمة والعطاء وخير ممثل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدى عمره الحافل".

الأنبا ميشائيل في سطور:

- مواليد ٦ أغسطس ١٩٤٢

- ترهب في دير البرموس بوادي النطرون عام ١٩٧٨ باسم الراهب ميخائيل البراموسي.

- تم إيفاده للخدمة في ألمانيا بتكليف من المتنيح البابا شنودة الثالث وذلك بعد رهبنته بقليل.

- تأسس على يديه أول دير قبطي في ألمانيا وفي أوروبا بشكل عام، وهو دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ.

- ظل يخدم في ألمانيا كراهب طوال ٣٥ سنة إلى أن تمت سيامته في درجة الأسقفية في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني يوم ١٦ يونيو ٢٠١٣.