الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

علاء ميهوب: "كابيتانو مصر" فرصة ممتازة للشباب الموهوب في مصر

علاء ميهوب
علاء ميهوب

شهد مشروع "كابيتانو مصر" انطلاقته اليوم من نادي بلدية المحلة بمحافظة الغربية، وهو المشروع الأضخم في مجال اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والذي انطلق صباح اليوم الأربعاء، حيث استعد النادي لاستقبال الاختبارات الصباحية.

ويشرف على تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع “كابيتانو مصر” برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن علاء ميهوب والكابتن أحمد الكاس، وفريق عمل كابيتانو مصر من وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامي، ومديريات الشباب والرياضية والأمن والصحة والسكان بالمحافظة.

وقال الكابتن علاء ميهوب: يعتبر برنامج «كابيتانو مصر»، فرصة ممتازة للشباب الموهوب في مصر للحصول على التدريب اللازم، وتحسين مهاراتهم في كرة القدم، وبالتالي زيادة فرصهم في الوصول إلى المستوى العالمي في هذه الرياضة الشعبية، والتي تعكس أيضا الالتزام الواضح من الحكومة والقطاع الخاص بدعم الشباب الموهوب وتشجيعه على تحقيق النجاح والتفوق، في مجالهم الرياضي المفضل.

وأضاف ميهوب، ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتطوير كرة القدم في مصر، وتشجيع المواهب الشابة على ممارسة هذه الرياضة الشعبية وتحفيزهم على العمل الجاد والمثابرة لتحقيق طموحاتهم في هذا المجال.

ويشارك في المشروع عدد كبير من الشباب الموهوبين من مختلف أنحاء محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، حيث يتم اختبار قدراتهم ومهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من التحديات الكروية، كما سيتلقى المشاركون توجيهات وتدريبات من مدربين محترفين ذوي خبرة عالية، بهدف تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم الكروية.

واستعد نادي بلدية المحلة بصورة جيدة لاستقبال الحدث الأبرز في انتقاء الناشئين في كرة القدم، تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بقيادة يسري الديب وبالتعاون مع مجلس إدارة نادي بلدية المحلة بقيادة مصطفى الشامي، وشهدت الأيام الماضية تسجيل عدد كبير من الناشئين يرغبون في خوض الاختبارات.

ويهدف مشروع "كابيتانو مصر" إلى إجراء اختبارات للاعبين المولودين في عام 2008 بهدف تطوير كرة القدم في مصر واكتشاف المواهب الواعدة في جميع أنحاء البلاد وتقديم الدعم والتدريب الشامل لهم وفقًا لمعايير علمية محددة، يتم تنمية مهارات اللاعبين وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات المختلفة، بالإضافة إلى المساهمة في رفع مستوى اللاعبين وتطويرهم للعب في الأندية الرياضية المحلية والمساهمة في تشكيل المنتخبات الوطنية في المستقبل.

DAC98F28-8340-4CE5-BA37-113A6F851117
DAC98F28-8340-4CE5-BA37-113A6F851117
استعدادات مكثفة اكتشاف المواهب الحكومة والقطاع الخاص الدكتور كمال درويش الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تقرير تفريغ الكاميرات بغرق 3 شقيقات بمياه النيل بالمعادى

الشهود في اعتداء مدمن على شقيقته بالمعصرة: "سحلها وجرها من شعرها"

قرار من النيابة بشأن انقلاب سيارة سيدة فى المقطم

إخماد حريق فى برج سكنى بالفيوم

مفاجأة من "التعليم" حول ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

6 عروض للتعاقد مع أحمد قندوسي.. ولجنة التخطيط بالأهلي تُطالب اللاعب بحسم موقفه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

" االسقا مات " .. وعاش " الملك "

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟