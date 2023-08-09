علاء ميهوب: "كابيتانو مصر" فرصة ممتازة للشباب الموهوب في مصر

شهد مشروع "كابيتانو مصر" انطلاقته اليوم من نادي بلدية المحلة بمحافظة الغربية، وهو المشروع الأضخم في مجال اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والذي انطلق صباح اليوم الأربعاء، حيث استعد النادي لاستقبال الاختبارات الصباحية.

ويشرف على تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع “كابيتانو مصر” برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن علاء ميهوب والكابتن أحمد الكاس، وفريق عمل كابيتانو مصر من وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامي، ومديريات الشباب والرياضية والأمن والصحة والسكان بالمحافظة.

وقال الكابتن علاء ميهوب: يعتبر برنامج «كابيتانو مصر»، فرصة ممتازة للشباب الموهوب في مصر للحصول على التدريب اللازم، وتحسين مهاراتهم في كرة القدم، وبالتالي زيادة فرصهم في الوصول إلى المستوى العالمي في هذه الرياضة الشعبية، والتي تعكس أيضا الالتزام الواضح من الحكومة والقطاع الخاص بدعم الشباب الموهوب وتشجيعه على تحقيق النجاح والتفوق، في مجالهم الرياضي المفضل.

وأضاف ميهوب، ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتطوير كرة القدم في مصر، وتشجيع المواهب الشابة على ممارسة هذه الرياضة الشعبية وتحفيزهم على العمل الجاد والمثابرة لتحقيق طموحاتهم في هذا المجال.

ويشارك في المشروع عدد كبير من الشباب الموهوبين من مختلف أنحاء محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، حيث يتم اختبار قدراتهم ومهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من التحديات الكروية، كما سيتلقى المشاركون توجيهات وتدريبات من مدربين محترفين ذوي خبرة عالية، بهدف تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم الكروية.

واستعد نادي بلدية المحلة بصورة جيدة لاستقبال الحدث الأبرز في انتقاء الناشئين في كرة القدم، تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بقيادة يسري الديب وبالتعاون مع مجلس إدارة نادي بلدية المحلة بقيادة مصطفى الشامي، وشهدت الأيام الماضية تسجيل عدد كبير من الناشئين يرغبون في خوض الاختبارات.

ويهدف مشروع "كابيتانو مصر" إلى إجراء اختبارات للاعبين المولودين في عام 2008 بهدف تطوير كرة القدم في مصر واكتشاف المواهب الواعدة في جميع أنحاء البلاد وتقديم الدعم والتدريب الشامل لهم وفقًا لمعايير علمية محددة، يتم تنمية مهارات اللاعبين وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات المختلفة، بالإضافة إلى المساهمة في رفع مستوى اللاعبين وتطويرهم للعب في الأندية الرياضية المحلية والمساهمة في تشكيل المنتخبات الوطنية في المستقبل.