"القاهرة الإخبارية": مقتل 6 أشخاص إثر تفجير استهدف حافلة على مشارف مقديشو

أعلنت السلطات الصومالية، عن مقتل 6 أشخاص إثر تفجير استهدف حافلة على مشارف مقديشو، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.

وأعلن الجيش الصومالي مقتل 25 من عناصر "ميليشيات الخوارج" الإرهابية بينهم قيادي بارز، في عملية عسكرية مشتركة للجيش الوطني والشركاء الدوليين بمحافظة هيران جنوب وسط البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء، بأنه "استهدفت العملية العسكرية التي جرت أمس الثلاثاء في منطقة مُكيلي التابعة لمدينة بولو بوردي مرآبا "جراج" تستخدمه ميليشيات الخوارج في إعداد المتفجرات".

وأشارت إلى أن "العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 25 من الميليشيات، بينهم قيادي بارز يدعى إبراهيم طيري مسؤول النقل للميليشيات، وتدمير 4 سيارات مفخخة، إضافة إلى تدمير 16 سيارة بينهم مركبات عسكرية".

وفي السياق، نقلت الوكالة عن ضابط في الجهات الأمنية قوله: إن "العملية العسكرية المخططة استهدفت المرآب الذي تستخدمه الميليشيات لتخزين السيارات الخاصة بها والمركبات العسكرية التي تصل من محافظات هيران وجلجدود وشبيلى الوسطى".